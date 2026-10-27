Continúan los trabajos para recuperar de la fibra óptica en la Macarena tras incidencia en las obras del metro

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por Europa Press, los trabajos se han prolongado durante toda la noche pese a que las previsiones iniciales apuntaron a que la incidencia se solucionaría la pasada noche.

Actualmente, los vecinos de esta zona de la ciudad continúan sin conexión a internet y no se ha realizado una nueva previsión sobre la hora en la que se consiga restablecer el servicio.

En contexto, la incidencia se ha producido durante los trabajos de construcción de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián.