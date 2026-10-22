Muere un varón al cortarse el cuello en plena calle Luis Montoto, limitada para el paso de emergencias

El aviso se ha recibido sobre las 11,50 horas, cuando varias llamadas alertaban de lo sucedido, según el Servicio de Emergencias 112. El hombre se habría cortado el cuello con un cuchillo, han expresado fuentes de la investigación.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios del 061.

Por el momento y tras lo sucedido, la Policía Local mantiene un dispositivo de regulación del tráfico que ha obligado al corte del tráfico en la Avenida Juan Antonio Castevany con calle Moreno Galván, así como la Avenida de la Buhaira con calle Luis Montoto.