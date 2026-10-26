Prisión provisional para el detenido por encadenar a su novia de 18 años en un piso de Las Vegas

Según ha adelantado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press, la víctima aprovechó un descuido de su agresor para pedir ayuda por una ventana, hecho que alertó a los vecinos, que llamaron a la Policía.

Ante el aviso, los agentes desplegaron un dispositivo que acabó con la liberación de la joven y cuatro personas detenidas, una de ellas es el novio, siendo el resto presuntos encubridores o colaboradores necesarios, que han quedado en libertad.

De esta manera, la joven permanecía en una habitación de un domicilio bajo llave y no se le permitía salir, hasta el extremo de llegar a estar atada con una cadena, y presentaba también signos evidentes de desnutrición.

Por su parte, al principal detenido se le han imputado los delitos de detención ilegal y constan sobre él antecedentes previos por distintos delitos, algunos de ellos violentos. Los hechos han ocurrido en la calle Rojo y Negro, en la barriada de Martínez Montañés, conocida popularmente como Las Vegas.