La ampliación de la Feria de Abril esperará a 2028 y el Ayuntamiento anuncia nueva ordenanza para febrero

En una atención a medios, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha anunciado que la ampliación de 228 módulos de casetas en el Real de la Feria esperará para garantizar una edición de 2027 sin una zona en obras para desarrollar las fiestas "con normalidad y sin ampliación".

De esta manera, las obras comenzarán en el mes de abril, con la posibilidad de coincidir con el desarrollo de la feria, ubicándose los primeros trabajos en la trasera de la Calle del Infierno.

Paralelamente, el delegado ha indicado que se viene trabajando en la elaboración de una nueva ordenanza que añadirá puntos específicos sobre la propia ampliación, sobre la evacuación de residuos, los industriales feriantes y a petición de enganches, se ajustará el horario de las entradas de caballos y carruajes, que pasará de las 12,00 a las 13,00 horas para facilitar tareas de limpieza y descarga de mercancías en el recinto.

Asimismo, se implementarán medidas de seguridad en cuanto a incendios y alimentos, se perseguirán posibles situaciones de fraudes en cuanto al alquiler de casetas para lo que se reforzarán las sanciones e inspecciones. Además, las casetas deberán permanecer abiertas y con las luces encendidas durante toda la jornada para evitar las "casetas discotecas". Una medida que Alés ha relacionado con la incluida el pasado año con los farolillos, que volverán a permanecer encendidos hasta el amanecer. ADJUDICACIÓN NUEVAS CASETAS Actualmente permanece abierto el plazo de renovación de casetas, del 1 al 15 noviembre. Una vez finalizado este proceso, se abrirá una adjudicación de las casetas nuevas de la ampliación de cara a 2028, de cuyo listado saldrán las que por orden de antigüedad recibirán la adjudicación en un proceso extraordinario que se celebrará este mes de marzo.

Los técnicos de Fiestas Mayores confirmarán cuántos de los 228 nuevos módulos estarán disponibles para 2028 y se destinarán a casetas de 1,2 y 3 módulos.

En este sentido, Manuel Alés, ha señalado que "hasta el momento de la adjudicación no se podrá saber el plazo de obras", que tendrán una duración de 18 meses. "Que no haya casetas es una decisión que se toma por responsabilidad. Lo más razonable es no tener una zona de obra entre Costillares y la Calle del Infierno", ha añadido. De igual manera, la Feria de 2027 tendrá concluido el acceso de Tablada por la calle Pascual Márquez, que se presentará ya adoquinada.

Por último, el delegado ha afirmado que "confía plenamente" en que los grupos de la oposición aprobarán la nueva ordenanza de la feria. "Históricamente, en Sevilla siempre se han respetado y mantenido al margen de disputas políticas las cuestiones relativas a las Fiestas Mayores", ha concluido.