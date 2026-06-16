La exposición sobre la Duquesa de Alba se prorroga hasta el 14 de septiembre en el Palacio de las Dueñas

La Fundación Casa de Alba ha decidido prorrogar hasta el próximo 14 de septiembre la exposición 'Cayetana. Grande de España', que puede visitarse en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, después de haber recibido la visita de 110.000 personas desde su inauguración el pasado 5 de marzo.

La exposición contiene 200 piezas, algunas de ellas inéditas, y repasa la vida de la difunta Cayetana Fitz-James Stuart, desde su infancia como la pequeña 'Tanuca' hasta su papel como duquesa de Alba. Acerca al visitante la personalidad, el legado y las múltiples facetas de "una de las figuras más relevantes de la historia reciente de la Casa de Alba".

Entre las piezas expuestas destacan obras de arte adquiridas por la propia duquesa, retratos realizados por maestros como Zuloaga o Benlliure, una selección de sus pinturas, vestidos de alta costura, objetos personales y documentos relacionados con hitos como el histórico desfile de Dior celebrado en el Palacio de Liria.

El recorrido se completa con aspectos menos conocidos de la duquesa, como su compromiso social, su labor solidaria y su temprana defensa de los animales.

La exposición temporal marca además la inauguración de la nueva Sala del Patio del Aceite, un espacio destinado a muestras de este carácter, que ha sido objeto de un cuidadoso proceso de restauración durante los dos últimos años.