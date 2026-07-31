EL RESTAURANTE CAFÉ LA RAZA ABRE SUS PUERTAS EN EL CLÁSICO BAR CITROEN EN EL PARQUE MARÍA LUISA

Cuenta con diferentes ambientes, tanto interiores como exteriores, y una carta variada con influencia de la gastronomía local y clásicos internacionales, múltiples referencias de coctelería, aperitivos y vinos locales, nacionales e internacionales y una cerveza perfecta al nivel óptimo de temperatura gracias a la tecnología del depósito de Cruzcampo.

Con una ubicación única, en el antiguo Pabellón de la Exposición del 29 denominado “La Quinta De Goya”, un edificio protegido por estar en el entorno de un Bien de Interés Cultural como la Plaza de España, lo que le convierte en un punto de encuentro ideal tanto para el cliente sevillano como para el visitante. Este nuevo local, perteneciente al Grupo Puerto de Cuba La Raza, ofrece una decoración y ambientación de aire colonial recordando al tradicional estilo arquitectónico sevillano, con una terraza exterior de casi 200 metros cuadrados, climatizada tanto en verano como en invierno, donde disfrutar desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Asimismo, cuenta con mesas en el interior para degustar una carta variada que incluye tapas andaluzas, tostas, ensaladas, pastas, arroces, sándwiches, carnes y pescados, todo ello con materias primas de altísima calidad.

Desde las 9:00 hasta las 13:00, el Restaurante Café La Raza prepara brunch y desayunos especiales (andaluz, francés, continental…), churros con chocolate, crépes, crepelettes, cafés de especialidad, infusiones, zumos y coctelería de desayunos (mimosas, kirsh royal…). Tiene la particularidad de que, en el mismo edificio, pero bajo la denominación de “La Quinta del Sordo”, encontramos en la primera planta un espacio con vistas a la Torre Norte de 120 metros cuadrados ideal para la celebración de eventos y disfrutar de un ambiente de tardeo y nocturno. Con una cuidada iluminación y ambientación musical, a este rincón que ofrece múltiples referencias para copas y coctelería de aperitivo, como spritz, americanos o negronis, y también de tarde y noche, puede accederse tanto desde el interior del local, por escalera y por ascensor, como de manera independiente desde el exterior.

Con esta interesante propuesta, de la mano de Pablo Castilla, socio fundador del Grupo Puerto de Cuba La Raza, y con Alexis Montero como director del proyecto, Sevilla recupera un establecimiento icónico para la ciudad y el grupo hostelero y de ocio culmina uno de sus grandes objetivos, “poner las cosas en su sitio”. Si el nombre Puerto de Cuba regresó al río con el Café del Río ubicado en el Muelle de las Delicias, ahora La Raza vuelve al parque, al que ha estado ligado desde 1932, como marca referente y con una fuerte conexión emocional, ya que trasciende la vertiente gastronómica y de ocio para aspirar a ser un centro de encuentro social, empresarial y cultural en nuestra ciudad.

El edificio que acoge al Restaurante Café La Raza y a La Quinta del Sordo es un emblema de Sevilla, y ha estado ligado a la gastronomía durante 92 años, pues el antiguo Bar Citroën abrió sus puertas tras la Exposición Iberoamericana de 1929. Precisamente el nombre del espacio de copas, ubicado en la terraza, es un homenaje al antiguo pabellón conocido la Quinta de Goya, ubicado en aquel tiempo entre la Torre Norte de la Plaza de España y el Monumento a la Raza. Se trataba de una recreación de la célebre Quinta del Sordo, la residencia madrileña en la que Francisco de Goya vivió durante aproximadamente un lustro.