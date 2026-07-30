Cinco detenidos al desmantelar cinco plantaciones de marihuana en inmuebles de Osuna y Estepa

Según ha referido el Instituto Armado en una nota de prensa, la primera operación se realizó en el mes de junio, al conocer la posible existencia de varios centros de producción y cultivo de marihuana en la localidad de Estepa.

El equipo de trabajo estableció un dispositivo de vigilancia permanente sobre la actividad de tres inmuebles de la localidad.

Tras ello los investigadores constataron las sospechas iniciales y reunieron los indicios necesarios para realizar las correspondientes entradas y registros en los inmuebles objetos de la investigación.

En los registros se aprehendieron 2.652 plantas de 'cannabis' en un avanzado estado de floración y ocho kilos de marihuana ya dispuestos para su distribución, así como material necesario para el corte, elaboración y cultivo de las sustancias intervenidas.

Posteriormente, los investigadores de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil desarrollaron a primeros del mes de julio una segunda operación en la localidad de Osuna.

Tras el registro en diversos inmuebles, se aprehendieron un total de 2.229 plantas de marihuana en estado adulto y se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica.

Ambas operaciones se enmarcan dentro de la permanente colaboración y los servicios conjuntos entre la Unidad Operativa de Sevilla de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna.

De esta forma, se han saldado con un total de cinco detenidos, cinco plantaciones desmanteladas y la aprehensión de 4.881 plantas de marihuana y ocho kilos de hachís.