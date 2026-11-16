BLOCUS SEVILLA

Identifican al creador de un grupo virtual con cientos de miembros para generar desórdenes públicos

La Policía Nacional ha identificado al presunto responsable de la creación de Blocus Sevilla, un grupo virtual diseñado para cometer desórdenes públicos en la ciudad y que contaba con un centenar de miembros.

Mar Chacón

Sevilla |

Identifican al creador de un grupo virtual con cientos de miembros para generar desórdenes públicos
Identifican al creador de un grupo virtual con cientos de miembros para generar desórdenes públicos | Europa Press

Esta actuación se enmarca dentro de las investigaciones realizadas a nivel nacional contra este tipo de movimientos y ha derivado en la orden de bloqueo y cierre de los perfiles utilizados por el grupo para su coordinación y difusión de contenido, según ha indicado el Cuerpo en un comunicado.

Así, este responsable usaba perfiles en diversas redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar adeptos.

Posteriormente, difundía información logística e incitaba a sus miembros a cometer pillaje, robos y desórdenes públicos de forma organizada.

El objetivo principal, según los agentes, era "llevar a cabo una quedada masiva para saquear grandes zonas comerciales y dañar mobiliario urbano".

Además, buscaban coincidir en tiempo y lugar con eventos deportivos. El grupo llegó a contar con 100 miembros.

Finalmente, la Policía Nacional ha desmantelado la organización antes de que se llevase a cabo esta cita, por lo que se ha evitado la comisión de estos actos, que "hubiesen alterado gravemente la seguridad ciudadana".

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