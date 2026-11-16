La programación navideña de Fibes prevé generar 300 empleos con 50.000 metros de hielo, atracciones, y música

Según han detallado la organizadora y el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa conjunta, el 4 de diciembre abrirá sus puertas Xtmas Ice, su pabellón de hielo, mientras que el 17 se completará su oferta hasta el 9 de enero con los tres pabellones y los espacios exteriores de Fibes inmersos en una propuesta que reúne teatro, flamenco, hielo, gastronomía y atracciones para todas las edades. La entrada al recinto será gratuita y las atracciones, espectáculos y experiencias se abonarán con Xtmas Coins, la moneda propia del parque.

En este contexto, el proyecto, que se ha presentado en la capital hispalense, impulsado en colaboración con el Consistorio por Infraestructura de Desarrollo y Espectáculo (IDEA), una productora con 25 años de experiencia y pionera en la organización de la Oktoberfest en España.

En este sentido, el director general de Xtmas Park, Luis Gorrachategui, ha señalado que en Fibes "se han hecho otras Navidades, pero siempre ha habido la barrera de un ticket de entrada". "Este año queremos facilitar que la gente pueda entrar, ver si le gusta y que se quede", ha explicado, a la vez que ha defendido el peso de la programación escénica: "No entendemos un espacio recreativo donde la cultura no tenga una presencia importante".

Asimismo, Gorrachategui ha subrayado la vocación de permanencia del proyecto, que ha sido firmado por diez años y esperan que sea "un gran motor económico y turístico para la ciudad".

En esta línea, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado la identidad del proyecto: "No queremos un parque navideño que pueda encontrarse en cualquier otra capital europea, sino un espacio con personalidad propia, que refleje nuestra manera de vivir la Navidad". "Queremos que cuente con nuestras empresas, con nuestros hosteleros y con quienes hacen ciudad cada día", ha añadido.

Además, ha abundado que en la última década, la Navidad "ha dejado de ser en España una fiesta de puertas adentro para convertirse en un motivo de viaje", ante lo que ha presentado ejemplos de ciudades como Vigo, Málaga o Madrid, que "han hecho de su iluminación y de su programación festiva un reclamo capaz de atraer visitantes de todo el país, y las escapadas de diciembre se han consolidado como un segmento turístico con entidad propia".

Quienes se registren en la web recibirán dos Xtmas Coins de regalo y, para los más incansables, una superpulsera permitirá disfrutar de todo durante un día.

LA ESCENA COMO CORAZÓN DE LA NAVIDAD

El Gran Teatro, con capacidad para 1.000 espectadores y bajo la dirección artística de Lope García, acogerá desde el 19 de diciembre una versión teatral y musical del clásico de Charles Dickens, protagonizan 'Cuento de Navidad', una producción de Seda que lleva ocho años sobre los escenarios, con dirección y adaptación de Triana Lorite y música de David Bueno y que encabezarán Los Compadres, Alfonso Sánchez y Alberto López, junto a Carmen Canivell: Sánchez será el avaro Scrooge; López, Marley y los fantasmas de la Navidad presente y futura, y Canivell, Bela, una relectura del fiel Bob Cratchit.

"Tenemos la pista de hielo más grande de Andalucía y de más allá, y teníamos que buscar un espectáculo a la altura de esa excepcionalidad", ha indicado Lope García, que ha defendido el carácter local del montaje, en tanto que "es una producción que se hace en Sevilla, desde Sevilla y para Sevilla".

Para Alberto López, la ilusión está en hacerlo en su ciudad, "sabiendo que la gente que quieres, tus vecinos, van a venir a verte", y ha avisado de que "los padres nos vamos a entretener un montón, porque no es un espectáculo simplemente infantil".

Alfonso Sánchez, por su parte, ha celebrado poder llevar por fin "a los niños a verme al teatro" con un Scrooge que "cree que está vivo, pero no está tan vivo como debería".

A su vez, la producción celebrará un casting el 21 de noviembre en Fibes para niños y niñas de entre 9 y 14 años que canten y quieran subirse al escenario junto a Los Compadres.

Tras el estreno, la obra se representará cada tarde, a las 17,00 y a las 19,00, hasta el 4 de enero, con descanso en Nochebuena y Nochevieja.

Las entradas saldrán a la venta este jueves, 19 de noviembre, mientras que las del resto de experiencias del parque ya pueden adquirirse en la web de 'entradas360'. La escena se prolongará en Metanavidad, una experiencia inmersiva pensada para todos los públicos.

XTMAS CON DUENDE EN ANDALUCÍA: LA NAVIDAD SE CANTA POR BULERÍAS

Las zambombas, las reuniones en torno a la candela, los villancicos aflamencados que pasan de generación en generación en patios y corrales de Jerez, de Triana o de Utrera estarán presentes en el espacio 'Xtmas con Duende', cuyo escenario acogerá zambombas y actuaciones gratuitas a lo largo de toda la temporada.

El mismo contará con un poblado sevillano de hostelería, formado por 16 jaimas gestionadas por distintos bares de la ciudad, ofrecerá productos típicos autóctonos, de manera que el visitante que llegue de fuera pueda conocer la Sevilla de barra y tapeo sin salir del recinto.

El espacio reserva además su lugar a la solidaridad: seis jaimas estarán destinadas a entidades sociales, a las que Xtmas Park invitará a sumarse al proyecto para dar a conocer su labor. Las asociaciones interesadas pueden encontrar más información en la web del parque.

UNA CIUDAD DE HIELO EN EL SUR

En una ciudad que apenas conoce la nieve, el Pabellón 3 se transformará en Xtmas Ice, el primer espacio en abrir, el 4 de diciembre, que asumirá 1.400 metros cuadrados de hielo que se repartirán entre una pista para adultos de 30 por 40 metros y otra infantil de 10 por 20, a las que se sumará un tobogán de hielo, el Tornado de Hielo y un snowpark con motos sobre hielo.

Además, contará con cuatro casetas de madera servirán chocolate con churros, gofres, crepes, pizzas y vino caliente.

ATRACCIONES PARA TODAS LAS EDADES

Desde el 17 de diciembre, los más pequeños tendrán en el Bumping Park más de 1.000 metros cuadrados de hinchables, con propuestas por edades desde los dos años y juegos deportivos gigantes, a los que se accede con un único pase.

Muy cerca, un circuito de karting eléctrico de 60 por 30 metros estará reservado a niños de hasta 12 años, junto a dos grandes zonas de atracciones mecánicas que completarán la oferta, la mayoría pensadas para todos los públicos y algunas para los más mayores, con altura mínima de acceso.

Para quienes busquen emociones distintas, el Túnel del Terror propondrá una experiencia inmersiva en clave navideña apta para todos los públicos.

El público adulto tendrá además su punto de encuentro en Bavarian Xtmas, una fiesta de la cerveza de 1.800 metros cuadrados con gastronomía y música alemanas, que ampliará su horario hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta las 1,00 horas los viernes y sábados.

Por otro lado, el parque ofrecerá bonos para colegios y grupos a partir de 20 personas, de 10,00 a 17,00 horas. El Bono Xtmas Ice, a 9,90 euros por persona, incluye pista de hielo, dos toboganes y chocolate con churros, gofre o crep; el Bono Xtmas Park, a 19,90 euros, suma una experiencia y cinco atracciones. Los grupos disfrutarán también de un 20% de descuento en las entradas del Gran Teatro.