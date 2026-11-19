Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, este nuevo corte y modificación de tráfico permitirá continuar con la ejecución de las pantallas de la estación subterránea y del túnel, así como con los trabajos de desvío de servicios afectados consistentes en distintas conducciones y canalizaciones subterráneas.

De esta manera, para garantizar la movilidad durante el desarrollo de los trabajos, se habilitará un itinerario alternativo que permitirá mantener la circulación de vehículos y autobuses en doble sentido hacia la avenida de San Lázaro.

Para ello, el tráfico se desviará desde la avenida Doctor Fedriani por la calle Periodista Juan Carlos Vélez Ruiz, la avenida Sánchez-Pizjuán y la calle Manuel Blasco Garzón hasta enlazar con la avenida de San Lázaro. El mismo recorrido permitirá realizar el trayecto en sentido contrario hacia la avenida de las Juventudes Musicales y la Ronda Urbana Norte.

Asimismo, estos cambios del tráfico, coordinados con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, se mantendrán, según las previsiones iniciales, durante el primer trimestre de 2027.

En contexto, la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla conectará el barrio de Pino Montano con el Prado de San Sebastián con un total de 12 estaciones, dando servicio a algunos de los barrios más poblados de la ciudad. Esta obra, declarada operación de importancia estratégica dentro del marco operativo Feder 2021-2027, está cofinanciada por Junta de Andalucía, Estado y fondos europeos.