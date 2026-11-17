Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada operación 'ALxaraf Alquimia' se inició el pasado mes de octubre, tras un aumento de sustracciones de catalizadores en varios municipios de la comarca, centradaen dos individuos los cuales, se desplazaban a diferentes municipios del aljarafe utilizando vehículos de alquiler con el objetivo de entorpecer su identificación, donde realizaban una búsqueda previa de ciertos modelos de vehículos, a los que posteriormente les sustraían el catalizador.

De esta manera, el grupo de investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) estableció diferentes dispositivos contando con el apoyo de las Policías Locales de los municipios afectados, encaminados a la identificación de los autores, que fueron posteriormente identificados y detenidos.

Junto con los detenidos, ya han sido puestos a disposición judicial, no descartándose nuevas detenciones al encontrarse la operación aún abierta, centrándose actualmente las investigaciones en la localización de los puntos de venta y receptación de los catalizadores sustraídos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en colaboración con el Puesto de Salteras y la Policía Local de Salteras.