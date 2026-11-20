Sergio Mora (Barcelona, 1975) es un artista multidisciplinar cuya práctica abarca la pintura, la ilustración, el mural, la cerámica y el cómic. Su trabajo construye un universo visual propio que él mismo define como “realismo mágico pop”. Mora ha colaborado con figuras como Philippe Starck y José Andrés y con marcas como Gucci; es autor de varios libros ilustrados, entre ellos ‘Las legendarias aventuras de Chiquito’ biografía ilustrada del mítico icono del humor malagueño, y de portadas de discos para Fangoria o Love of Lesbian (por la portada de El poeta Halley de Love of Lesbian recibió un Latin Grammy). Su obra ha sido expuesta en ciudades como Barcelona, París, Milán, Roma, Miami, Nueva York y Ciudad de México.
La inauguración oficial de su nuevo trabajo, 'La Orquesta de lo Imposible' tendrá lugar a las 14:00 de esta tarde en FA41, en Reding 41, Málaga. Podrá visitarse hasta el 30 de enero.