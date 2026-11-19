Para asesorar a las empresas andaluzas en su fase de crecimiento, la consultora de estrategia y liderazgo Strategyco ha inaugurado hoy en Málaga su ciclo Desayuno Strategyco, Decisiones que importan. Una serie de encuentros empresariales dirigidos a directivos para analizar temas con fricción real y entablar una conversación empresarial de alto nivel.

Durante este desayuno titulado “#01 Crecer duele. Lo que nadie te cuenta cuando tu empresa empieza a hacerse grande”, Antonio Guerrero, socio de Strategyco ha desgranado “las 5 facturas” a las que se tiene que enfrentar una corporación para aumentar de tamaño de forma efectiva: “la factura comercial, ya que tener más clientes no significa que sean mejores clientes. La factura económica, pues aumentar las ventas no equivale siempre a obtener más beneficios. Las facturas organizativa y humana, porque lo que funciona en una plantilla de 10 personas, deja de funcionar cuando son 50, además de que los roles tienen que evolucionar. Y la factura personal, el primero que cambiar es el propio empresario, debe aprender a delegar y a asumir nuevas perspectivas a las que no está acostumbrado”.

Según detalló Antonio Guerrero, “lo primero que se rompe son las personas y los mandos intermedios. Más clientes y más facturación llegan antes de que la organización tenga los equipos, los sistemas y la cultura para sostenerlos”.

Antonio Guerrero moderó también una mesa redonda en la que han participado Curro Rodríguez, Global CEO de Ly Company Group & Ly Holding Capital; Rocío López Ibáñez, gerente de Picking Málaga; y Andrés Martínez Vidal, CEO de iUrban.

En este foro, Curro Rodríguez, ha reconocido que “hay errores por elegir el camino equivocado en el emprendimiento, pero hay más errores por dejar el camino correcto. Es decir, uno de los fallos principales de los emprendedores es abandonar justo antes de alcanzar el éxito”.

Por su parte, Rocío López Ibáñez, hizo especial hincapié en la importancia de impulsar el crecimiento empresarial pero siempre con una hoja de ruta definida, ya que “solo de manera estructurada conseguiremos obtener los resultados que esperamos y recompensando nuestro esfuerzo ampliamente”.

Mientras que Andrés Martínez Vidal, ha explicado que “cuando iUrban empezó a trabajar con destinos fuera de España, me di cuenta de que crecer también exigía cambiar mi forma de dirigir. Si cada decisión tiene que pasar por mi mesa, el equipo crece y el cliente sigue esperando. Mi papel como CEO es dar a quienes están más cerca del cliente el contexto y la autonomía para decidir. Así podemos crecer y seguir dando una atención cercana, también a miles de kilómetros de Málaga”.

En la clausura del desayuno, Miguel Ángel Arena, socio de Strategyco, cómo “crecer exige cambiar al empresario, no solo la empresa. Los procesos y las estructuras se pueden comprar o construir; lo difícil es que quien dirige deje de hacer lo que le trajo hasta aquí y aprenda a delegar.”

“Crecer duele” abre la serie de Desayuno Strategyco, Decisiones que importan, un programa de encuentros que seguirán tratando problemas permanentes de dirección y gestión, como la sucesión en una empresa familiar o qué hace que una compañía sea vendible y valga más.