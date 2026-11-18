La principal novedad es una selección de cuatro arroces que refleja diferentes interpretaciones de la cocina mediterránea: arroz de carabinero, elaborado con un intenso caldo de sus cabezas; arroz de lomo bajo de entrecot; arroz de pollo con jugo de azafrán y tomillo; y arroz de verduras con emulsión de piquillo.

La nueva carta incluye también entrantes como la croqueta melosa de cecina con membrillo y parmesano y la ensaladilla de gamba blanca de Málaga, elaborada con patata rota y mayonesa de aceite de oliva virgen extra. A ellos se suman otras propuestas como los gambones al pil pil, el steak tartar de ternera gallega o el tartar de atún rojo con matices asiáticos.

«Queríamos dar un nuevo impulso a los almuerzos, recuperando platos muy vinculados a nuestra cocina, como los arroces, y trabajando con productos que forman parte de nuestra identidad mediterránea. La idea es ofrecer una carta variada, donde convivan elaboraciones tradicionales y propuestas más contemporáneas, manteniendo siempre el protagonismo del producto», explica Diego del Río, chef ejecutivo de Boho Club.

La cocina a la brasa mantiene igualmente un lugar destacado, con elaboraciones como el solomillo a la parrilla, el lomo bajo con chimichurri o el pollo de corral marinado con cítricos y miel. La oferta se completa con pescados, opciones vegetales y una selección de postres.