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El escritor Miguel Fernández, presenta en Málaga "Martín Vigil: el amigo amable",

Miguel Fernández reconstruye en Martín Vigil, el amigo amable la vida de José Luis Martín Vigil: combatiente en la Guerra Civil, jesuita de vocación tardía, sacerdote, orador y novelista convertido en fenómeno editorial.

Isabel Naranjo

Malaga |

Luces
El escritor Miguel Fernández, presenta en Málaga "Martín Vigil: el amigo amable", | www.ondacero.es

Durante décadas, José Luis Martín Vigil fue mucho más que un sacerdote que escribía novelas. Nacido en Oviedo, combatió en la Guerra Civil y alcanzó la graduación de oficial. Terminada la contienda ingresó en la Compañía de Jesús como vocación tardía. Se ordenó sacerdote en 1953 y fue destinado a Salamanca, donde dirigió la Congregación Mariana de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, vinculada a la formación cristiana de jóvenes universitarios. Ya entonces convivían en él dos impulsos que acabarían chocando: el apostolado y una necesidad cada vez más poderosa de escribir.

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