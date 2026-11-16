El escritor Miguel Fernández, presenta en Málaga "Martín Vigil: el amigo amable",

Durante décadas, José Luis Martín Vigil fue mucho más que un sacerdote que escribía novelas. Nacido en Oviedo, combatió en la Guerra Civil y alcanzó la graduación de oficial. Terminada la contienda ingresó en la Compañía de Jesús como vocación tardía. Se ordenó sacerdote en 1953 y fue destinado a Salamanca, donde dirigió la Congregación Mariana de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, vinculada a la formación cristiana de jóvenes universitarios. Ya entonces convivían en él dos impulsos que acabarían chocando: el apostolado y una necesidad cada vez más poderosa de escribir.