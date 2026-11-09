La IX Carrera de la Prensa cuelga el cartel de completo a una semana del cierre

La IX Carrera de la Prensa ha alcanzado el límite de 1.500 participantes cuando todavía queda una semana para el cierre oficial de las inscripciones. La Asociación de la Prensa de Málaga (APM), organizadora de la prueba, ha cerrado el plazo de inscripción tras completar todas las plazas disponibles, una respuesta que confirma la excelente acogida que vuelve a tener esta cita deportiva y solidaria entre la ciudadanía malagueña, ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad.

La prueba, que cuenta con el barítono malagueño Carlos Álvarez como padrino, volverá a reunir a periodistas y ciudadanos en una jornada que tendrá como escenario las calles del centro de Málaga. La carrera principal, de 7 kilómetros, partirá a las 9:30 horas del entorno del estadio de La Rosaleda y finalizará junto al Ayuntamiento de Málaga, en la avenida de Cervantes. Por su parte, la V Marcha Solidaria, de aproximadamente 2 kilómetros, tendrá su salida en la plaza de la Victoria y permitirá la participación familiar, con una categoría competitiva para menores de entre 8 y 15 años. La carrera se retransmitirá en directo por Canal Málaga.

La iniciativa mantiene su doble objetivo: reivindicar la libertad de prensa y apoyar una causa solidaria. En esta edición, parte de la recaudación se destinará a un proyecto de humanización del área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga, que permitirá mejorar los espacios de consultas pediátricas para hacerlos más acogedores y agradables para los menores y sus familias.

La IX Carrera de la Prensa cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, Fundación Unicaja, Hospital Quirónsalud Málaga, Metro Málaga y Fundación Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de empresas y medios de comunicación. La camiseta oficial, diseñada un año más por los humoristas gráficos malagueños Idígoras y Pachi, es de color blanco.

Recogida de dorsales los días 13 y 14 de noviembre

Los participantes podrán recoger su dorsal y la camiseta oficial los días 13 y 14 de noviembre, en El Corte Inglés de la avenida de Andalucía, en la planta de Deportes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. No se entregarán dorsales en la salida de la prueba.

Para retirar el dorsal será necesario presentar el DNI o pasaporte. Si la recogida la realiza otra persona, deberá aportar una autorización firmada por el participante y el justificante de la inscripción. El chip está integrado en el dorsal, por lo que no será necesario devolverlo tras la prueba.

La Asociación de la Prensa de Málaga agradece especialmente la respuesta de los participantes, así como el respaldo de las instituciones, empresas colaboradoras y entidades patrocinadoras que hacen posible esta iniciativa. La organización anima a todos los inscritos a disfrutar de esta jornada deportiva y reivindicativa, en la que Málaga volverá a correr por la libertad de prensa.