La malagueña Quantia, socia en el proyecto tecnológico del Ayuntamiento de Madrid para agilizar las licencias urbanísticas

La empresa tecnológica malagueña Quantia participa, junto a Hiberus, en el desarrollo de MADRIDdbp, el proyecto del Ayuntamiento de Madrid que busca automatizar la mayor parte de las comprobaciones urbanísticas asociadas a proyectos de edificación y contribuir a agilizar su revisión.

El proyecto liderado por la Dirección General de la Edificación del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, cuyo nombre completo es Madrid Digital Building Permits (MADRIDdbp), está siendo desarrollado por una unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria del contrato municipal, formada por Hiberus y Quantia. La iniciativa pretende facilitar que los requisitos urbanísticos esenciales que contiene la normativa, puedan comprobarse de forma automatizada antes y durante la tramitación de los proyectos. El proyecto se plantea como pionero en España, con la intención de que la experiencia pueda extrapolarse en el futuro a otros ayuntamientos.

Entre los objetivos del proyecto figuran simplificar la aplicación de la normativa urbanística; alcanzar una mayor calidad y viabilidad de los proyectos técnicos; agilizar la concesión de licencias de obra; acelerar la construcción y entrega de viviendas, reduciendo su coste; y mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica del proceso, en línea con la prioridad europea de simplificar y digitalizar los permisos de vivienda, recogida en la Estrategia Europea para la Construcción de Vivienda de la Comisión Europea (2025).

Para ello, la plataforma cruzará el modelo digital del edificio con información geográfica y urbanística de la parcela y su entorno. El sistema permitirá revisar determinados parámetros —como la posición del edificio, sus alturas, superficies o distancias a los límites de la parcela— y señalar posibles aspectos que requieran corrección o una valoración profesional.

Quantia aporta al trabajo conjunto experiencia en integración de datos, automatización y aplicación de estándares abiertos a modelos de edificación. La compañía e Hiberus trabajan en una solución que conecta la información del proyecto con las reglas urbanísticas aplicables, con el propósito de reducir tareas repetitivas y hacer más clara y trazable la revisión.

Según su director ejecutivo, Fernando Valero, “Este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación responsable, la calidad y la mejora continua. Queremos poner la tecnología y los datos al servicio de una gestión urbanística más eficiente y transparente, ayudando a anticipar incidencias y a facilitar el trabajo de los equipos técnicos, sin sustituir su criterio profesional”.

Entre las funciones previstas figura un Portal del Promotor para consultar requisitos, trabajar con los proyectos digitales y realizar comprobaciones previas. La herramienta realizará la comprobación automatizada de los requisitos urbanísticos esenciales, de manera que se obtenga un Informe de Viabilidad Urbanística (IVU) del proyecto, como paso previo para la concesión de la Licencia Básica de manera inmediata.

El despliegue se plantea por fases. La primera versión, prevista para finales de noviembre de 2026, se centrará en la calidad y adecuación de los modelos digitales; para mayo de 2027 está prevista una fase con alrededor de 50 reglas urbanísticas iniciales para Los Berrocales, uno de los grandes proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, que contará con más de 22.000 viviendas. El plan contempla ampliar posteriormente el trabajo a otros desarrollos de Madrid, para completar las 124.000 viviendas proyectadas, en un futuro próximo.

La agilidad en la concesión, un reto también para Málaga

El contexto local refuerza la relevancia del debate sobre los tiempos de tramitación. El último promedio público conocido, sobre licencias de obra en la ciudad era de 186 días; datos obtenidos a partir de una auditoría externa de expedientes de 2022–2023 y a expensas de nueva actualización. Hay que indicar que este valor debe citarse como histórico, no como plazo actual.

Las cifras publicadas para Madrid y Málaga no deben compararse directamente: se refieren a años, expedientes y ámbitos distintos. Según la vía de tramitación que se elija, el Ayuntamiento de Madrid comunicó una media de 118 días en 2025 para la resolución de expedientes de licencia de su Agencia de Actividades. Y de 114 días, según la Memoria de Gestión de Licencias de la Dirección General de la Edificación para el mismo periodo, una métrica que no representa todas las licencias residenciales.

La plataforma MADRIDdbp se presenta, por tanto, como una herramienta cuyo objetivo es automatizar gran parte del proceso y agilizar con ello la concesión de las licencias de obra, cuya reducción de plazos está aún por determinar a medida que avance el desarrollo de la plataforma.