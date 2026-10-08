Diez historias de vida y superación suben a la Pasarela Contra el Cáncer de Mama en Málaga

Nueve mujeres y un hombre que conviven con el cáncer de mama han cambiado durante unas horas las consultas, los tratamientos y las preocupaciones por los focos, la música y la ilusión de subirse a una pasarela. La explanada junto al Cubo del Centre Pompidou Málaga ha acogido este miércoles la tercera edición de la Pasarela Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, en colaboración con Málaga de Moda, marca de la Diputación Provincial de Málaga, y Nueva Moda Producciones.

Pero la historia de esta pasarela comenzó mucho antes de que se encendieran las luces. Durante los últimos meses, sus protagonistas han compartido ensayos, pruebas de vestuario, sesiones de fotografía, maquillaje y peluquería, nervios y muchas risas. Una experiencia concebida para ofrecerles una ilusión en mitad de un proceso complejo y, al mismo tiempo, crear un espacio en el que compartir experiencias y establecer vínculos con otras personas que atraviesan situaciones similares.

La Pasarela Contra el Cáncer de Mama cuenta con la colaboración del Centre Pompidou Málaga, Hotel Málaga Palacio y Antonio Eloy Escuela Profesional así como con el patrocinio de Maribel Yébenes, SEAMA, Fundación Sando, Segurisur, McArthurGlen, HM Hospitales, Fundación Bida y Fundación “la Caixa”. Una suma de apoyos que ha permitido hacer realidad una iniciativa que tiene como principal objetivo acompañar a las personas con cáncer de mama y regalarles una experiencia diferente.

La cita ha comenzado con el regreso a la pasarela de participantes de las dos ediciones anteriores, que han sido las encargadas de abrir el desfile y ceder simbólicamente el testigo a los protagonistas de este año. Las modelos veteranas han desfilado con diseños de firmas pertenecientes a Málaga de Moda: Galana, Julieta Brand, Tricotra, Julieth, La Gioconda y Lucía Cano.

Tras ellas ha llegado uno de los momentos más esperados de la noche. Nueve mujeres y un hombre, pacientes y supervivientes de cáncer de mama, han recorrido por primera vez la pasarela vestidos por la diseñadora Sonia Peña. La participación masculina ha servido también para recordar una realidad menos conocida: el cáncer de mama puede afectar igualmente a los hombres, aunque representan aproximadamente el 1 % de los casos.

UN CAMINO DE “BALDOSAS AMARILLAS”

El desfile de los nuevos protagonistas ha estado precedido por un vídeo que ha recogido el camino recorrido durante estos meses. La canción “Baldosas amarillas”, de Samurai, ha servido para abrir el desfile y ser el hilo conductor para representar un recorrido que comenzó con el diagnóstico y los tratamientos, pero en el que también han aparecido momentos únicos como los primeros ensayos, las pruebas de vestuario, las sesiones de fotos, las risas y las amistades nacidas durante esta experiencia.

Una metáfora que ha desembocado en una última baldosa: la de levantar la cabeza y caminar juntos, esta vez sobre una pasarela.

“NOS LO TOMAMOS A PECHO”

La Pasarela Contra el Cáncer de Mama se enmarca este año en la campaña “Nos lo tomamos a pecho”, con la que la Asociación Española Contra el Cáncer quiere ir un paso más allá del diagnóstico y el tratamiento y poner el foco en cómo viven las mujeres la enfermedad y cuáles son las necesidades que ellas mismas consideran prioritarias.

La campaña parte de una idea esencial: hay que curar, pero también cuidar. Las pacientes reclaman sentirse atendidas más allá del tratamiento, poder tomar decisiones contando con información clara y rigurosa, disponer de espacios acogedores y accesibles y sentirse escuchadas por los profesionales que las acompañan. Necesidades que abarcan no solo el ámbito sanitario, sino también el bienestar emocional, familiar, laboral y social.

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín García, ha destacado durante el acto que esta cita es “mucho más que un desfile” y supone “un espacio para visibilizar, reconocer y acompañar a las personas que conviven con el cáncer de mama”.

“Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer de mama necesita mucho más que atención médica. Necesita una red que le ayude a seguir adelante. Y ahí está la Asociación: para escuchar, para acompañar y para estar presente cuando más se necesita”, ha señalado Martín García.

El presidente provincial ha tenido además un recuerdo especial para las participantes de anteriores ediciones, a quienes ha agradecido que fueran las primeras en abrir camino, y ha puesto en valor la valentía de los nuevos protagonistas por convertir su experiencia personal en “un mensaje de esperanza para otras personas que quizá hoy están comenzando este camino”.

MÁS DE 1.100 MUJERES ATENDIDAS EN MÁLAGA

La tercera edición de la pasarela se celebra en un año en el que se prevén 38.318 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en España, mientras que más de 516.000 mujeres conviven actualmente con esta enfermedad. La supervivencia neta a cinco años se sitúa en el 87,8 %.

En Málaga, durante 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió a 1.125 personas con cáncer de mama, a las que ofreció 8.374 sesiones de atención profesional especializada. La atención psicológica fue la más demandada, con 661 pacientes y 2.609 sesiones de apoyo emocional, seguida de fisioterapia, con 557 pacientes y cerca de 4.400 sesiones, y atención social, con 418 pacientes y 803 sesiones.

A estos servicios se suman orientación sanitaria, nutrición, actividades de bienestar, tratamiento del linfedema, material ortoprotésico y otros recursos de apoyo. La investigación continúa siendo asimismo uno de los pilares de la Asociación, que mantiene comprometidos 32 millones de euros en proyectos de investigación sobre cáncer de mama.

UNA PASARELA HECHA ENTRE MUCHOS

La celebración de esta tercera edición ha sido posible gracias a la colaboración del Centre Pompidou Málaga, Hotel Málaga Palacio, Antonio Eloy Escuela Profesional, Sonia Peña, Maribel Yébenes, SEAMA, Bidafarma, McArthurGlen, HM Hospitales y Fundación Sando, además de los diseñadores y profesionales que durante los últimos meses han acompañado a los participantes.

La noche ha querido mostrar así que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y una historia de vida. Una pasarela en la que los vestidos, la música y los focos han sido solo el escenario para contar algo mucho más importante: que incluso durante los momentos más difíciles sigue habiendo espacio para compartir, crear nuevos vínculos y recuperar la ilusión.

Porque el cáncer de mama requiere tratamiento, investigación y detección precoz, pero también escucha y acompañamiento. Porque hay que curar, pero también cuidar. Por todo eso, nos lo tomamos a pecho.