La Málaga Bike arranca desde el Hospital Vithas Málaga para concienciar sobre el cáncer de próstata

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha puesto en marcha la segunda fase de Málaga Bike Contra el Cáncer, en un acto celebrado en el Hospital Vithas Málaga. El evento ha contado con la participación de Carmen Litrán, gerente provincial de la Asociación en Málaga; José María Baena, director territorial de Vithas Andalucía y Fernando Tormo Flores, gerente de Vithas Málaga, en representación del hospital patrocinador y Francisco José Martín, diputado provincial del Tercer Sector y Cooperación Internacional

Con este acto se ha iniciado de manera simbólica la etapa final del reto solidario, que se desarrollará hasta el 16 de noviembre. Durante estos días, las 400 personas que han adquirido el maillot conmemorativo podrán salir a pedalear desde cualquier punto de la provincia, o incluso desde otras partes de España, y registrar sus kilómetros en la aplicación Strava.

La Málaga Bike Contra el Cáncer nació con un doble objetivo: fomentar los hábitos de vida saludables y recaudar fondos para mantener los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes oncológicos y sus familias. Además, esta segunda fase se centra en concienciar a los hombres sobre la importancia de la prevención y detección precoz del cáncer de próstata.

Durante el acto, Carmen Litrán subrayó: “La Málaga Bike es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de prevención, salud y solidaridad. Cada pedalada es un gesto de compromiso con la vida y con la investigación. Esta segunda fase es, además, una llamada de atención a los hombres para que cuiden su salud y acudan a revisiones periódicas. La prevención salva vidas, y en el cáncer de próstata, la detección temprana es clave.”

Por su parte, José María Baena destacó: “El acto de hoy pone el broche de oro a esta bonita iniciativa a la que, en su día, nos sumamos sin pensarlo. Nuestro compromiso con la excelencia en los tratamientos oncológicos que llevamos a cabo en nuestro centro, siempre con la cobertura del Instituto Oncológico Vithas, nos compromete también a dar un paso más y estar cerca de instituciones como la delegación provincial de la AECC. Su trabajo es indispensable porque complementa el tratamiento médico, dotando a los pacientes de apoyo, información u otras coberturas que contribuyen a que éstos puedan afrontar la enfermedad con las mayores garantías y fuerzas posibles.”

Por último, el diputado del Tercer Sector, Francisco José Martín, ha reiterado el apoyo de la Diputación de Málaga a la Asociación Española Contra el Cáncer “en todas esas iniciativas que ayuden a concienciar más sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludable, de cara a la prevención de enfermedades, así como a las que vayan dirigidas a recaudar fondos para mejorar el servicio que prestan a las familias y para la investigación”.

Una iniciativa solidaria y saludable

La Málaga Bike Contra el Cáncer es un evento ciclista solidario y no competitivo que permite participar desde cualquier lugar. Los kilómetros recorridos por los participantes se registran en la aplicación Strava, en el club oficial del reto, para sumar el total de kilómetros solidarios.

La inscripción, con un coste de 30 €, incluía un maillot conmemorativo de la marca GOBIK, diseñado especialmente para esta primera edición. El éxito de la iniciativa ha sido rotundo, agotándose todas las plazas disponibles.

El evento cuenta con el patrocinio principal de Vithas Málaga y GOBIK, y con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga, que ha colaborado en la difusión de la prueba y de la campaña de prevención en todos los municipios de la provincia.

Cáncer de próstata: incidencia y prevención

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres. Según el Observatorio del Cáncer de la AECC, en España se diagnosticaron más de 35.000 nuevos casos en 2023, y las proyecciones apuntan a que esta cifra continuará creciendo debido al envejecimiento de la población y a la mejora de las herramientas de detección precoz.

En la provincia de Málaga, el pasado año se registraron 1.222 nuevos diagnósticos, lo que subraya la necesidad de seguir insistiendo en la prevención y detección temprana.

Factores de riesgo

Edad: la mayoría de los casos se dan en hombres mayores de 50 años, especialmente a partir de los 65.

Antecedentes familiares: tener un padre o hermano que haya padecido la enfermedad multiplica el riesgo.

Estilo de vida: el sedentarismo, la obesidad y una dieta rica en grasas saturadas se asocian a un mayor riesgo.

Factores ambientales y genéticos: ciertas exposiciones químicas o alteraciones hereditarias también influyen.

Prevención y detección precoz

Realizar revisiones urológicas periódicas a partir de los 50 años (o antes si hay antecedentes familiares).

Mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio regular, alimentación equilibrada y peso adecuado.

Evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga invita a todos los ciudadanos a sumar kilómetros solidarios hasta el 16 de noviembre y a compartir sus rutas en redes sociales con el hashtag #MalagaBikeContraElCáncer, porque la prevención también se mueve sobre dos ruedas.