La píldora literaria del jueves 10 de septiembre de 2026

Si te apasionan los viajes por carreteras secundarias, arranca el motor y prepárate para una aventura a contracorriente por la cuna de la música moderna. Elena Ortega explora los puntos emblemáticos de la mítica Highway 61, pero también aquellos no tan conocidos, con la finalidad de acercar una ruta que conserva intacta su autenticidad. A lo largo de una travesía de más de 5.000 kilómetros, la autora compone una crónica personal que se entrelaza con el legado de la afamada arteria estadounidense y sus gentes.

Este recorrido sonoro discurre junto al Misisipi, desde Nueva Orleans, donde aún se escuchan tambores africanos y cánticos espirituales, hasta el nacimiento del río, en el estado de Minnesota, pasando por los pueblos de la región del Delta, Memphis o San Luis, y con desvíos que incluyen Nashville y Chicago, entre otros. Un trayecto que permite comprender el contexto cultural y social que ha moldeado el sonido actual mientras seguimos los pasos de leyendas como Louis Armstrong, B.B. King, Elvis Presley, William Faulkner, Mark Twain, Martin Luther King y de otros personajes que cambiaron la historia de la música, la literatura y los derechos civiles. Pero este itinerario también supone encontrarse con figuras que hoy continúan convergiendo en este camino que ejerce como un imán de talento.

Una guía indispensable sobre desvíos vitales que llevan a lugares inesperados, cargados del calor del Misisipi, el aroma de la cocina sureña, el polvo del Delta, los legendarios clubes de jazz, blues o country o los lamentos de los campos de algodón entre los que resuenan las cuerdas oxidadas de viejas guitarras.