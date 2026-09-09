Una campaña protagonizada por la actriz Esther Arroyo anima a medir la calidad de vida a través del descanso

Únicamente cuando nos levantamos mal somos capaces de apreciar la importancia del descanso; y es algo que deberíamos valorar permanentemente. En torno a esta idea, la firma premium en descanso y bienestar Nessen y su distribuidor oficial, MiColchón, lanzan la campaña “El verdadero lujo es levantarte muy bien”, en donde se remarca la importancia de elegir un buen equipo de descanso para poder mejorar en calidad de vida y bienestar.

Descansar bien no debe ser el fin, sino la causa para que la calidad de vida mejore, el cuerpo responda y el bienestar se instale en el cuerpo y la mente. Con esa nueva forma de entender el reposo, el foco de la campaña se centra más en levantarse bien (consecuencia) más que en dormir o reposar adecuadamente (causa).

Con más de 25 años de trayectoria y experiencia en el sector, Nessen ha atendido a más de medio millón de clientes en su extensa historia. Sus productos, fabricados en España con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100, van más allá de los propios colchones, que son los productos estrella y en la que Nessen es referencia indiscutible.

De esta forma, otros géneros como sofás y sillones también forman parte del área de productos de Nessen, con una propuesta premium que combina los mejores diseños, tejidos y pieles italianas y los más avanzados sistemas de relax. Una apuesta por la máxima calidad y el confort, respaldada por hasta 20 años de garantía en las estructuras de sus sofás. Con estos productos, el concepto del descanso y la calidad de vida no se reduce únicamente a la noche, sino que se extiende a todos los momentos de descanso y bienestar. Así, la campaña también cuenta con la variación «El verdadero lujo es el máximo confort», destinada a esta línea de productos.

Esther Arroyo: una mujer querida en Andalucía por su ejemplo

Para encarnar la campaña Nessen han confiado en la gaditana Esther Arroyo, modelo y actriz muy querida en Andalucía y que encarna valores de sencillez, elegancia, cercanía y autenticidad, así como de profesionalidad y resistencia que también coinciden con los productos de Nessen.

Esther Arroyo, a través de los distintos spot y piezas de la campaña, subrayará la importancia de levantarse bien: un verdadero lujo en el que no hay que escatimar, pues cuando hablamos de descanso lo estamos haciendo esencialmente de salud, de nuestro día a día, de cómo afrontamos cada jornada.

La campaña se lanzará a partir del 7 de septiembre, desarrollándose especialmente en el ámbito de Andalucía Oriental, contando con presencia física en las 16 tiendas de MiColchón que hay abiertas en las provincias de Granada y Málaga. La televisión pública andaluza, las líneas de metro de ambas capitales, así como autobuses y vallas publicitarias serán los soportes físicos de la campaña, a los que hay que añadir la presencia digital.

A lo largo del año de duración de la misma, se lanzarán diversos hitos coincidiendo con períodos comerciales especiales, como el Black Friday, la Navidad, el período de rebajas y el verano.