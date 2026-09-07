Chambao reúne a músicos históricos de la banda y amigos como el Kanka en el cierre de la 11ª edición de Marenostrum Fuengirola

Marenostrum Fuengirola ha puesto el broche a su programación de verano de 2026 con Chambao, que ha elegido el escenario Fundación Unicaja del Castillo Sohail para celebrar junto al público sus 25 años de trayectoria musical. La Mari ha protagonizado una noche especialmente significativa en la que ha repasado algunas de las canciones más reconocibles de la historia de Chambao y ha trasladado al directo el espíritu de una vida de colaboraciones, compañerismo, crecimiento personal y una sólida conexión con el público.

El concierto ha supuesto además un cierre especialmente simbólico para la temporada estival de Marenostrum Fuengirola, después de tres meses de programación en los que el recinto ha acogido a grandes artistas nacionales e internacionales y propuestas de estilos muy diferentes. Con la actuación de Chambao, el ciclo de conciertos ha culminado con puro sabor malagueño, pues además del recorrido por los 25 años de historia de Chambao, La Mari cantó junto a otro malagueño, El Kanka, en la que fue su primera actuación juntos en directo.

"Estaba ya loquita por que dieran las 9 para salir a celebrar este cumpleaños. Gracias por estar aquí y por apoyar la música", decía La Mari al comienzo de un espectáculo emotivo que vivió grandes momentos para el recuerdo donde la amistad fue uno de los principales lemas, ya que reunió a músicos históricos de la banda como como el flautista Agustín Carrillo o el teclista Toni Romero.

A lo largo de la noche, el público ha podido reencontrarse con algunas de las canciones que han convertido a Chambao en uno de los proyectos más reconocibles de la música española, entre ellas ‘Ahí estás tú’, ‘Pokito a poko’, ‘Papeles mojados’, o ‘Duende del sur’, dentro de un repertorio que ha recorrido diferentes etapas de los 25 años de trayectoria del proyecto.

La propuesta musical de Chambao ha vuelto a poner de manifiesto la particular combinación de flamenco, electrónica y sonidos mediterráneos que ha definido la identidad del grupo desde sus comienzos y que ha convertido a La Mari en una de las voces más personales de la música española.

El aniversario ha tenido un significado especial en Marenostrum Fuengirola, donde La Mari mantiene una relación especialmente estrecha con el recinto. La artista ha regresado al Castillo Sohail para celebrar con el público una trayectoria que ha estado acompañada por numerosos reconocimientos, entre ellos 11 discos de platino en España, premios Ondas y la Medalla de Andalucía, además de nominaciones a los Latin Grammy y a los Premios Goya.

La actuación ha permitido además recuperar la esencia de un proyecto que, desde sus comienzos, ha apostado por una manera personal de entender la fusión y por una relación especialmente cercana con su público. Tras una trayectoria marcada por diferentes etapas y por la evolución de su sonido, Chambao continúa manteniendo como señas de identidad la emoción, la libertad creativa y la conexión con sus raíces.

El broche a la programación de verano

Con Chambao, Marenostrum Fuengirola ha cerrado su programación de verano de 2026, después de una temporada que ha situado nuevamente al recinto como uno de los grandes escenarios de la música en directo en España. Durante estos meses, el Castillo Sohail y su entorno junto al Mediterráneo han acogido una programación que ha reunido a artistas como Sting, Alejandro Sanz, Lola Índigo, Antonio Orozco, Pablo López, Hombres G, Gipsy Kings, La Plazuela, Galvan Real y Avantasia, entre muchos otros.

La temporada ha vuelto a caracterizarse por la diversidad de estilos y públicos, desde el pop y el rock hasta la música urbana, el flamenco, la electrónica o el metal internacional, consolidando la apuesta de Marenostrum Fuengirola por ofrecer una programación amplia en un espacio singular.

El cierre de esta programación estival ha correspondido a Chambao, en una noche que ha unido 25 años de trayectoria musical con el final de una nueva temporada de conciertos en el Castillo Sohail.

Con La Mari sobre el escenario, Marenostrum Fuengirola ha despedido así su verano de 2026 con una celebración de la música, la trayectoria y las canciones que han acompañado a varias generaciones de espectadores.