Trasteros Plus convoca su V Subasta de Trasteros tras batir en Málaga su récord de puja

Trasteros Plus celebrará su V Edición de la Subasta de Trasteros el próximo 16 de octubre, a las 16:00 horas, en su centro de Los Vegas, situado en la avenida de los Vegas, 20, en el Polígono El Viso de Málaga. En esta ocasión, saldrán a subasta 12 trasteros. La convocatoria llega después de una edición que reunió a 66 personas y estableció un nuevo máximo: 720 euros por un solo trastero.

La participación ha aumentado edición tras edición y ha convertido la apertura de cada puerta en una cita seguida por un público cada vez más amplio. Parte del interés está en lo que no se sabe: desde el exterior apenas se distinguen algunos objetos y, en ocasiones, el contenido rompe cualquier previsión. En la última subasta, por ejemplo, uno de los trasteros guardaba una moto.

Las ediciones anteriores también han dejado historias que explican el atractivo del formato. Un participante comunicó a Trasteros Plus que, tras adjudicarse un trastero por 125 euros en la penúltima convocatoria, consiguió más de 1.700 euros de beneficio con los objetos encontrados en su interior. Es un caso concreto y no representa un resultado habitual ni garantizado, pero refleja el margen de sorpresa que acompaña a cada puja.

Cómo funciona una subasta de trasteros

Todo comienza cuando el candado se rompe públicamente ante los asistentes y se abre la puerta. A partir de ese momento, los participantes disponen de solo diez segundos para observar el contenido desde fuera: no pueden entrar en el trastero ni tocar o mover los objetos.

Ese breve vistazo concentra buena parte de la estrategia. Hay que identificar detalles, estimar qué puede esconderse detrás de lo visible y decidir con rapidez cuánto se está dispuesto a ofrecer. Transcurridos los diez segundos, comienza la puja y el mejor postor se adjudica todo el contenido del trastero.

Para asistir será necesario completar previamente el formulario disponible en la página web de Trasteros Plus (https://www.trasterosplus.es/subastas-de-trasteros/). La entrada tiene un precio de 10 euros, una cantidad que se devolverá posteriormente si el participante resulta ganador de una puja. Las plazas son limitadas hasta completar aforo.

Con esta quinta convocatoria, Trasteros Plus continúa asentando en Málaga un formato que reúne curiosidad, observación, estrategia e incertidumbre. Cada trastero plantea la misma pregunta antes de que se abra la puerta: qué habrá dentro y hasta dónde merecerá la pena pujar.