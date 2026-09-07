Con el comienzo de una nueva temporada de fútbol, también llega el momento de preparar todo lo necesario para disfrutar de cada jornada. Tener una buena conexión en casa, acceso a contenidos de entretenimiento y una televisión preparada para seguir los partidos se convierte en una prioridad para muchos aficionados.

En este contexto, PhoneGest presenta una oferta pensada para quienes quieren disfrutar del fútbol, series y una conexión de fibra de 600 Mb por 45 € al mes.

Una temporada de fútbol para disfrutar sin interrupciones

La nueva temporada vuelve a llenar el calendario de partidos, emociones y grandes momentos. Para los aficionados, disfrutar de cada encuentro en casa requiere algo más que sentarse frente al televisor: contar con una conexión estable resulta fundamental para disfrutar de la experiencia de entretenimiento digital.

La oferta de fútbol de PhoneGest combina fibra de 600 Mb, fútbol y series, creando una alternativa para quienes buscan concentrar conectividad y entretenimiento en una misma propuesta.

Y todo ello con una tarifa de 45 € al mes, frente a un precio anterior de 79,70 €.

Prepara la temporada. Fútbol, fibra y televisión por 45 € al mes con PhoneGest | PhoneGest

Fibra de 600 Mb para el día a día

La conexión a Internet se ha convertido en una parte imprescindible de cualquier hogar. Teletrabajo, navegación, redes sociales, plataformas de entretenimiento, videojuegos o diferentes dispositivos conectados al mismo tiempo requieren una conexión que pueda responder a las necesidades actuales.

Los 600 Mb de fibra incluidos en esta propuesta permiten disponer de una conexión preparada para el uso habitual de Internet y para disfrutar de los contenidos digitales del hogar.

Porque cuando llega el minuto 90 de un partido, lo último que quiere cualquier aficionado es tener que preocuparse por una mala conexión.

Fútbol y series: entretenimiento para toda la semana

Aunque el fútbol sea uno de los grandes protagonistas de la temporada, el entretenimiento no termina cuando acaba el partido.

La oferta también incorpora series, permitiendo disfrutar de contenidos audiovisuales durante el resto de la semana. De esta manera, la propuesta busca adaptarse a diferentes momentos: desde la emoción de una jornada de fútbol hasta una tarde de series en casa.

Una combinación que permite disfrutar de la televisión y del entretenimiento digital sin necesidad de limitarse a un único tipo de contenido.

Con más de 1400 reseñas de 5 estrellas, Phonegest demuestra que una compañía malagueña puede plantar cara, de tú a tú, a los grandes del sector. Su apuesta por la calidad, la transparencia y una atención al cliente cercana es la base de una experiencia pensada para que estés siempre conectado y disfrutes del mejor fútbol en casa sin preocupaciones.

La Compañía Malagueña que trae el Mejor Fútbol a Tu Casa

Uno de los principales atractivos de PhoneGest, además de su precio de 45 € al mes para la tarifa de fútbol, es la cercanía con la que trata a cada cliente. Con tiempos de respuesta inferiores a 5 minutos por WhatsApp y una atención totalmente personalizada, siempre tendrás a alguien de confianza al otro lado. Y sus usuarios lo confirman.

Es esa calidad humana la que convierte a PhoneGest en una opción que marca la diferencia frente a los grandes operadores. Con más de 1400 reseñas de 5 estrellas, Phonegest demuestra que una compañía malagueña puede plantar cara, de tú a tú, a los grandes del sector.

Su apuesta por la calidad, la transparencia y una atención al cliente cercana es la base de una experiencia pensada para que estés siempre conectado y disfrutes del mejor fútbol en casa sin preocupaciones.

Todo preparado para el nuevo curso futbolístico

La temporada está a punto de comenzar y los aficionados ya empiezan a pensar en los partidos que quieren ver, las jornadas que compartirán con amigos y todos esos encuentros que convierten el fútbol en uno de los grandes protagonistas del año.

Con PhoneGest, la propuesta pasa por tener preparada la conexión de casa y disfrutar de una combinación de fibra de 600 Mb, fútbol y series por 45 € al mes.

Una opción pensada para quienes quieren comenzar la temporada con todo preparado y disfrutar tanto de los grandes partidos como del entretenimiento del día a día.

Phonegest está ubicada en la calle Ancha del Carmen, 59, de Málaga. Para más información, se puede contactar con la compañía a través del teléfono 623 00 14 16, del correo electrónico info@phonegest.com o consultar su página web, phonegest.com.

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La temporada empieza. Tú solo tienes que preparar el sofá.