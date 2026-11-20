El Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga acogió ayer miércoles una nueva sesión del programa Vithas Aula Salud, dedicada a la prevención de lesiones y al cuidado de los pies en la práctica de la danza. Bajo el título “Tus pies también bailan”, Alejandro Castillo, podólogo de Vithas Málaga, explicó al alumnado cómo las exigencias de cada disciplina pueden repercutir en la salud del aparato locomotor.

La danza combina fuerza, flexibilidad, equilibrio y movimientos repetidos que someten a los pies y a las articulaciones de los miembros inferiores a una carga considerable. Las necesidades no son idénticas en todas las especialidades: los apoyos, los saltos, los giros y el tipo de calzado condicionan los riesgos y hacen necesario adaptar los cuidados a cada modalidad.

Durante la sesión se repasaron las molestias y lesiones que pueden aparecer con la práctica continuada, entre ellas los esguinces de tobillo, los episodios de inestabilidad de rodilla y los problemas relacionados con la sobrecarga. El especialista incidió en la importancia de reconocer las señales de alarma, evitar normalizar el dolor persistente y solicitar una valoración profesional cuando los síntomas interfieran con los ensayos o la actividad cotidiana.

Prevención y tratamiento adaptados a cada disciplina

Entre las recomendaciones preventivas se abordaron el control progresivo de las cargas de entrenamiento, el trabajo de fuerza y estabilidad, la técnica de apoyo y la elección de un calzado adecuado a cada especialidad. También se explicó que, cuando se produce una lesión, el tratamiento depende de su gravedad y puede incluir modificaciones temporales de la actividad, rehabilitación y ejercicios específicos, así como otras medidas indicadas tras la evaluación clínica.

La sesión permitió trasladar al entorno formativo conocimientos que pueden ayudar a los futuros profesionales de la danza a identificar factores de riesgo y cuidar su salud a lo largo de una trayectoria marcada por la exigencia física.

Escuchar al cuerpo para poder seguir bailando

En palabras de Alejandro Castillo, cuya Unidad se ubica en el Centro Médico Vithas Rosaleda “el pie es una herramienta de trabajo esencial para quien se dedica profesionalmente a la danza, sea la modalidad que sea. La prevención no consiste solo en evitar una lesión concreta, sino en entender cómo responde el cuerpo a cada disciplina y actuar a tiempo cuando aparecen molestias”.

El especialista añadió que “un esguince de tobillo o una sensación recurrente de inestabilidad no deberían asumirse como algo inevitable. Una valoración adecuada y una recuperación bien planificada son importantes para volver a la actividad con seguridad”.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Vithas con la promoción de la salud, la prevención y la divulgación de información médica de calidad entre la ciudadanía.