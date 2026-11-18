AVO Group – Autocares Vázquez Olmedo ha celebrado sus 40 años de trayectoria con un multitudinario acto institucional en sus instalaciones de Alhaurín de la Torre, en el que cerca de 500 personas han querido acompañar a esta empresa familiar malagueña en una fecha especialmente significativa. Cuatro décadas después de sus primeros pasos en Campanillas, en mayo de 1986, la compañía se ha convertido en un referente del transporte de viajeros por carretera en Andalucía, manteniendo los valores familiares, la cercanía y la vocación de servicio que marcaron sus comienzos.

Bajo el lema «40 años conectando destinos», la celebración reunió a representantes institucionales, empresarios, clientes, colaboradores y trabajadores de las distintas sociedades que integran el grupo, en una jornada cargada de reconocimiento, emoción y recuerdos compartidos.

El acto contó con una destacada representación institucional y empresarial, encabezada por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a los alcaldes de Álora, Francisco Jesús Martínez Subírez, y Pizarra, Félix F. Lozano Narváez; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Málaga (CEA y CEM), Javier González de Lara; la vicepresidenta de la CEM, Natalia Sánchez Romero, y el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Rafael Barbadillo, entre otras autoridades y representantes del sector.

ANTONIO VÁZQUEZ OLMEDO: «EL QUE HACE LO QUE AMA ESTÁ CONDENADO AL ÉXITO»

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la intervención de Antonio Vázquez Olmedo, fundador de la compañía, que realizó un recorrido por la historia de la empresa, desde aquellos primeros servicios de transporte escolar y de viajeros hasta la consolidación de un grupo empresarial con presencia en distintos ámbitos de la movilidad.

Vázquez Olmedo resumió el espíritu que ha guiado su trayectoria empresarial con una frase de Facundo Cabral que ha marcado su filosofía de vida: «El que hace lo que ama está condenado al éxito». Una declaración que refleja la pasión, el esfuerzo y la dedicación que han permitido construir un proyecto empresarial que ha superado cuatro décadas de actividad.

El fundador quiso poner en valor el camino recorrido, el crecimiento experimentado y, especialmente, a todas las personas que han contribuido a hacer realidad este proyecto. Una historia que comenzó con una pequeña empresa familiar y que hoy representa una estructura empresarial consolidada, con cerca de 150 profesionales y una flota de aproximadamente 90 vehículos.

La continuidad de esta trayectoria está hoy en manos de la siguiente generación de la familia, con Antonio Daniel Vázquez Salazar y Manuel Ruiz Vázquez al frente de la dirección general, junto a Mari Carmen Ruiz Vázquez, directora comercial y de marketing, y el resto de profesionales y colaboradores que forman parte del grupo. Una nueva etapa que mantiene el legado familiar y afronta los retos de futuro con la misma vocación de servicio e innovación.

Durante su intervención, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, destacó la vinculación de Antonio Vázquez Olmedo con el municipio, al que calificó como «hijo adoptivo de nuestro pueblo», y reconoció los más de 30 años de dedicación de la empresa a Alhaurín de la Torre. Villanova también puso de relieve la continuidad generacional de la compañía y el papel de los actuales responsables del grupo, así como la labor organizativa de Mari Carmen Ruiz Vázquez en la celebración.

CUATRO DÉCADAS DE CRECIMIENTO: DE UNA EMPRESA FAMILIAR A UN GRUPO EMPRESARIAL

Fundada a finales de mayo de 1986 en Campanillas (Málaga), Autocares Vázquez Olmedo inició su actividad como una pequeña empresa dedicada al transporte escolar y de viajeros, especialmente en el Valle del Guadalhorce. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, ampliando servicios, incorporando nuevas sociedades y extendiendo su ámbito de actuación.

Actualmente, AVO Group integra distintas líneas de negocio que le permiten ofrecer una solución integral de movilidad. A su empresa fundacional, Autocares Vázquez Olmedo, se sumó en 2009 Autocares Rivero, ampliando su cobertura territorial en el Valle del Guadalhorce y desarrollando servicios como la lanzadera del Caminito del Rey y el transporte urbano en Álora.

En septiembre de 2024 se incorporó Horizonte Sur Viajes, empresa ubicada en el Campo de Gibraltar, reforzando la expansión territorial del grupo. A estas sociedades se añaden otras iniciativas empresariales y tecnológicas que complementan su actividad.

En la actualidad, AVO Group cuenta con una plantilla aproximada de 150 profesionales y una flota cercana a los 90 vehículos, de distintas capacidades, en constante renovación y equipados con las últimas tecnologías en seguridad, confort y sostenibilidad.

Su actividad abarca el transporte discrecional y regular, rutas escolares, excursiones y circuitos turísticos, congresos e incentivos, transfers, turismo de golf y servicios para grandes acontecimientos deportivos y empresariales. Entre sus clientes históricos destaca el Málaga Club de Fútbol, del que es transportista oficial desde hace 35 años, además de su vinculación con entidades deportivas como Unicaja.

EL RECONOCIMIENTO A QUIENES HAN HECHO POSIBLE ESTOS 40 AÑOS

La celebración tuvo uno de sus momentos más emotivos con la entrega de reconocimientos a trabajadores, clientes, instituciones y entidades que han acompañado a la compañía durante su trayectoria.

AVO Group quiso rendir un homenaje especial a los profesionales de su plantilla, tanto del área de gestión como conductores, que acumulan más de dos décadas de vinculación con la empresa. Un reconocimiento extensivo a todos los trabajadores que, desde sus distintas responsabilidades, hacen posible que cada día miles de viajeros lleguen a su destino con seguridad, profesionalidad y la mejor atención.

La compañía también distinguió a colaboradores y clientes históricos, entre ellos el Colegio El Pinar, al que presta servicio de transporte escolar desde la inauguración del centro; el Málaga Club de Fútbol; Concha Rodríguez de Miguel; el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre; el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alhaurín de la Torre. Asimismo, reconoció la trayectoria y crecimiento de las empresas Aloratur y Málaga South Experience.

Los homenajeados recibieron placas conmemorativas con forma de autobús, en una entrega que tuvo también su reflejo en las muestras de agradecimiento de distintas entidades hacia AVO Group. Entre ellas, la Asociación de Vecinos de Zapata, la Asociación de Jubilados San Juan, Abrazo Amigo y un grupo de peregrinos del Camino de Santiago que ha confiado sus desplazamientos a la compañía.

El broche institucional llegó con la entrega de un ramo de flores y una placa de reconocimiento a Antonio Vázquez Olmedo por parte del alcalde de Alhaurín de la Torre, como homenaje a sus cuatro décadas de dedicación empresarial.

UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD Y EL FUTURO

El crecimiento de AVO Group ha estado acompañado de una importante apuesta por la modernización, la calidad y la sostenibilidad medioambiental. Sus instalaciones de Alhaurín de la Torre se han convertido en un espacio concebido bajo criterios de eficiencia y aprovechamiento de los recursos, con sistemas fotovoltaicos, recogida y reutilización de aguas pluviales y una gestión selectiva de residuos.

La compañía ha destinado más de 250.000 euros a actuaciones medioambientales, incorporando medidas de reciclaje, reutilización de recursos, formación en conducción eficiente y digitalización de procesos. Entre sus objetivos figura reducir hasta un 90% el consumo de papel mediante la progresiva eliminación de este soporte en sus procedimientos internos y relaciones con su entorno.

Esta política de mejora continua se complementa con sistemas de gestión y certificaciones de calidad, medio ambiente y seguridad, así como con su vinculación al Málaga Convention Bureau y la certificación SICTED de Calidad en Destino Turístico.

CUARENTA AÑOS MIRANDO AL FUTURO

La celebración del 40 aniversario se prolongó durante toda la tarde con diferentes actuaciones musicales en directo. El grupo Dunas, Tributo a Triana, puso música a una jornada que continuó con un encuentro entre familiares, trabajadores, clientes e invitados. La actuación del pianista Miguel Núñez, vinculado artísticamente a Pablo Milanés, acompañado de su esposa e hija, cerró la velada con un repertorio de música cubana.

Cuatro décadas después de aquel primer proyecto empresarial en Campanillas, AVO Group celebra no solo el crecimiento de una compañía, sino también la consolidación de una historia familiar que ha sabido transmitir sus valores de generación en generación.

Una trayectoria construida con esfuerzo, cercanía, compromiso y pasión por el trabajo, en la que el fundador, Antonio Vázquez Olmedo, y la nueva generación familiar comparten el orgullo por el camino recorrido y la responsabilidad de seguir construyendo el futuro.

Cuarenta años conectando destinos, pero, sobre todo, conectando personas. Ese es el legado de AVO Group y el compromiso con el que afronta las próximas décadas.