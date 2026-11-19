La salud masculina requiere atención y prevención en todas las etapas de la vida, especialmente a partir de los 50 años, cuando aumenta el riesgo de desarrollar determinadas patologías que pueden evolucionar de forma silenciosa. Con motivo del Día Mundial de la Salud del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre, especialistas de Vithas en Andalucía recuerdan la importancia de abandonar los tabúes, prestar atención a las señales del organismo y acudir a las revisiones médicas recomendadas para favorecer el diagnóstico precoz y mejorar la calidad de vida.

Cumplir 50 años supone un buen momento para prestar más atención a la salud y adoptar una actitud proactiva hacia la prevención. Muchas de las enfermedades más frecuentes en el hombre, como las cardiovasculares, determinados tumores o los trastornos metabólicos, pueden evolucionar de forma silenciosa durante años. Por ello, el Dr. Francisco Miralles, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, recomienda realizar revisiones periódicas que permitan detectar posibles factores de riesgo antes de que aparezcan los síntomas. El control de la tensión arterial, el colesterol y la glucosa, junto con las pruebas de detección precoz del cáncer colorrectal y las revisiones urológicas cuando estén indicadas, forman parte de las evaluaciones que no conviene posponer.

El doctor afirma que “más allá de estas revisiones, también es importante no perder de vista aspectos que influyen directamente en la calidad de vida, como la salud visual, auditiva, digestiva y emocional”, e indica que pequeños cambios que a menudo se atribuyen al paso del tiempo pueden ser la primera señal de una patología que requiere seguimiento médico. “Mantener hábitos de vida saludables, realizar ejercicio físico de forma regular y acudir a los controles recomendados por los especialistas sigue siendo la mejor estrategia para llegar a esta etapa de la vida con más salud, autonomía y bienestar”, acaba el especialista.

Eyaculación y salud prostática

El Dr. Harold Almonte, urólogo de Vithas Almería, aborda la relación entre la actividad sexual y la salud prostática, especialmente en lo que respecta a la frecuencia de la eyaculación y su posible asociación con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. “Diferentes estudios epidemiológicos han observado que una mayor frecuencia de eyaculación se asocia con una menor incidencia de cáncer de próstata”, explica el especialista. No obstante, aclara que “esta relación no permite establecer una causalidad directa ni considerar la eyaculación como una medida preventiva por sí sola”.

En este sentido, el urólogo recuerda que “la salud prostática debe abordarse desde una perspectiva integral”, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, la edad y los hábitos de vida. Asimismo, destaca la importancia de las revisiones urológicas individualizadas, ya que “la consulta con el especialista permite valorar los factores de riesgo de cada paciente y determinar cuándo están indicadas las pruebas de detección precoz”, finaliza.

Incontinencia urinaria e hiperplasia benigna de próstata

El Dr. Manrique Pascual, urólogo de Vithas Granada, recuerda que la incontinencia urinaria masculina es más frecuente de lo que se cree, aunque sigue infradiagnosticada por pudor o por considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento. “La pérdida involuntaria de orina puede afectar de forma importante a la calidad de vida, condicionando la actividad social, laboral y emocional del paciente”, explica. Entre las causas habituales de los síntomas urinarios a partir de los 50 años destaca la hiperplasia benigna de próstata, que puede provocar dificultad para orinar, urgencia miccional o sensación de vaciado incompleto. “Ante estos síntomas es fundamental no normalizarlos y realizar una valoración urológica precoz”, añade. El especialista destaca que Vithas Granada dispone de diferentes alternativas terapéuticas, como la cirugía con láser de tulio y la cirugía robótica Da Vinci, que permiten ofrecer tratamientos personalizados y mínimamente invasivos.

Andropausia: cómo reconocer los cambios hormonales

El Dr. Walter Orlandi, urólogo grupo Suturo en Vithas Sevilla, explica que la andropausia es un hipogonadismo de inicio tardío provocado por el descenso progresivo de testosterona. Puede manifestarse mediante apatía, bajo estado de ánimo, pérdida de masa muscular, aumento de grasa corporal y disminución de la libido y la potencia sexual. Para su diagnóstico, el especialista recomienda acudir al urólogo y realizar un perfil hormonal en “dos determinaciones diferentes”. El abordaje comienza con cambios en los hábitos de vida, como practicar ejercicio físico, mantener una alimentación equilibrada y garantizar un descanso adecuado. En determinados casos puede estar indicado el tratamiento hormonal sustitutivo, que, subraya, “lo tiene que indicar un profesional”, concluye.