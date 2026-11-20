¿Qué está sucediendo en Ceuta? ¿Cuáles son las consecuencias políticas, sociales y diplomáticas de esta crisis? ¿Qué repercusiones puede tener en las relaciones entre España y Marruecos? UNED Málaga organiza una conferencia-mesa redonda en la que destacados especialistas analizarán la situación de Ceuta, sus implicaciones geopolíticas y los desafíos que plantea para el futuro.

Para ello se contará con la participación de Ignacio Cembrero, periodista especializado en el Magreb; Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga; Jesús de Andrés, profesor titular de Ciencia Política de la UNED; y la moderación de Carlos Rontomé, politólogo y director de UNED Ceuta.

El evento tendrá lugar el martes 24 de noviembre a las 19:00 en el salón de actos de la sede de la UNED en Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo.