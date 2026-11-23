La muestra reúne el inconfundible imaginario de uno de los artistas españoles más singulares de la escena contemporánea, Sergio Mora (Barcelona, 1975). Personajes insólitos, criaturas fantásticas y escenarios que parecen llegados de otra dimensión componen esta particular partitura visual. En el universo de Sergio Mora, el surrealismo se encuentra con la cultura popular, la tradición convive con la ciencia ficción y el humor se convierte en una forma de mirar el mundo. Nada parece imposible y, precisamente por eso, todo resulta posible.

La exposición reúne pinturas realizadas entre 2020 y 2026, entre ellas Altar del futuro luminoso, The Door of Everything Possible, The Queen of Supersonic Visions y la propia La Orquesta de lo Imposible, que da nombre a la muestra. El recorrido se completa con dibujos de la serie Un elefante en la oscuridad, protagonizados por figuras del pensamiento y la cultura como Darwin, Descartes, Simone de Beauvoir y Coco Chanel, que conviven con personajes de la cultura pop como Mortadelo, Los Simpson o Baby Yoda, además de obras pertenecientes a la serie El poeta Halley. En conjunto, las obras que componen esta orquesta de lo imposible permiten acercarse a las distintas capas de un imaginario artístico tan personal como inagotable.

La trayectoria internacional de Sergio Mora incluye exposiciones en ciudades como Barcelona, Milán, París, Roma, Los Ángeles o Taipéi, así como colaboraciones con firmas y creadores como Gucci, Philippe Starck y José Andrés. En 2016 recibió un Latin Grammy al mejor diseño de packaging por el álbum El poeta Halley, de Love of Lesbian, y en 2019 fue seleccionado por Taschen para su publicación 100 Best Illustrators of the World.