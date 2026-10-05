Onda Cero Málaga realiza su programación desde el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

Onda Cero Málaga se traslada hasta el Ilustre Colegio de Abogados para realizar su programación en directo. El próximo miércoles 8 de octubre, la redacción de Onda Cero producirá todos los espacios informativos desde la sede del órgano colegial con motivo del 250º aniversario de la institución. Pasarán por los micrófonos algunas personalidades como la actual decana, Flor Carrasco, así como algunos de sus predecesores.

Los asistentes y letrados, podrán disfrutar en directo del informativo matinal a las 8:20 con Vicente Martínez, Más de uno Málaga a las 12:20 con Isabel Naranjo y José Manuel Velasco, a las 13:30 las noticias con Xema Albero y, como cierre, Onda Deportiva Málaga con Isabel Sánchez a partir de las 13:40.

La entrada es libre hasta completar aforo.