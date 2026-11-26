El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha celebrado una jornada educativa de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigida al alumnado de 2º de ESO de las escuelas Ave María de Málaga.

El encuentro, organizado conjuntamente por el MAM, la asociación Engloba y el Equipo de Atención a la Mujer (EAM), ha buscado acercar a los adolescentes herramientas clave para detectar conductas de riesgo y fomentar relaciones sanas desde edades tempranas.

La sesión ha contado con la participación de un panel multidisciplinar compuesto por Javier de Hoz, inspector del Grupo de Protección perteneciente a la Unidad de Atención a las Familias y la Mujer de la Policía Nacional de Málaga; Francisco Javier Muñoz, encargado del Área de Violencia de Género del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre; María Jesús Gutiérrez, psicóloga experta en casos y testimonios de víctimas de violencia de género; así como con Jacqueline y Susana, dos mujeres víctimas de violencia de género.

Un programa dinámico adaptado a la realidad juvenil

Tras la bienvenida e introducción moderada con apoyo audiovisual, la jornada se estructuró varios bloques temáticos diseñados para conectar directamente con el entorno y el día a día de los estudiantes.

El primer bloque consistió en una dinámica participativa conducida por Elisabeth Contreras, trabajadora social de la asociación Engloba y miembro del Equipo de Atención a la Mujer, acompañada de la proyección de un vídeo de la campaña del Ministerio.

A continuación, el inspector De Hoz, el guardia Alarcón protagonizaron, junto a la psicóloga y la víctima, una charla-coloquio centrada en las señales de alerta, abordando de forma directa aquello que no debe normalizarse en las relaciones y los peligros de la violencia digital.

Para conectar estas ideas con el día a día de los estudiantes, se llevó a cabo la dinámica participativa «¿Temazo o Bandera Roja?», en la que se invitó a los más jóvenes a leer en voz alta fragmentos de diversas canciones de reggaetón con contenido sexista.

Esta actividad permitió reflexionar sobre cómo determinados mensajes se interiorizan en la cultura popular sin darse cuenta, completándose la reflexión con la proyección de un vídeo sobre sexting.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro llegó con el testimonio en primera persona de Susana, quien compartió su historia de superación como víctima de violencia de género acompañada de su perro Thor, símbolo de compañía y protección. Su intervención acercó a los estudiantes la realidad de este problema y la importancia del acompañamiento en el proceso de recuperación y acompañamiento, así como las técnicas de comunicación que tiene con el animal para situaciones de peligro.

Herramientas a alcance

Como cierre de la sesión, se hizo especial hincapié en la importancia de pedir ayuda y se recordaron a los jóvenes las diferentes herramientas y canales disponibles para denunciar o actuar ante cualquier situación de violencia.

Entre ellos destacan el teléfono 016 (servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas que no deja rastro en la factura, disponible también por WhatsApp en el 600 000 016) y el 112 para emergencias, además de los teléfonos directos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), la aplicación móvil AlertCops —que permite enviar alertas geolocalizadas y chats discretos a las fuerzas de seguridad— y la posibilidad de acudir presencialmente a cualquier comisaría, cuartel o juzgado de guardia.