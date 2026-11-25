La luz entra en la habitación y, fuera, el Mediterráneo está en calma. La mañana empieza sin demasiadas decisiones por delante, algo que en diciembre tiene bastante de extraordinario.

Se puede desayunar tarde. Salir a caminar junto al mar o detenerse ante una obra que aparece casi por casualidad. También quedarse un rato más en la habitación, sin sentir la necesidad de aprovechar cada minuto. Al fin y al cabo, descansar no debería convertirse en otra tarea pendiente.

Con esa idea, Higuerón Gran Málaga Resort presenta A Christmas Collection, su programación para esta Navidad. Nochebuena y Nochevieja serán sus dos grandes citas, aunque la escapada no termina ahí. Continúa en las mañanas sin despertador, en el clima de la Costa del Sol y en esos momentos, cada vez menos frecuentes, en los que no hay nada urgente que hacer.

Habrá quien llegue en pareja, quien prefiera compartir unos días con amigos y quien busque, sencillamente, otra manera de acabar el año. La celebración puede ocupar el centro de la estancia o ser solo una parte de ella. Depende de cada huésped.

Una Navidad pensada como una colección

El arte forma parte del día a día del resort. No aparece como un elemento aislado ni obliga a seguir un recorrido concreto. Está presente en los espacios comunes, acompaña el paseo y, en ocasiones, consigue que alguien se detenga ante una pieza que no esperaba encontrar.

De esa relación nace A Christmas Collection. La Navidad se plantea como una colección personal que cada visitante construye a su manera: una mesa compartida, el mar en invierno, una obra descubierta sin buscarla o una sobremesa que termina alargándose mucho más de lo previsto.

Nochebuena y Nochevieja llevarán esa idea a dos celebraciones distintas. La primera recuperará el encuentro alrededor de la mesa. La segunda jugará con los límites entre el arte y la gastronomía.

Nochebuena, sin preparativos ni prisas

La primera cita será el 24 de diciembre. La cena de Nochebuena conservará lo verdaderamente importante de esa noche, reunirse y compartir la mesa, dejando fuera las compras de última hora, los horarios y una organización que muchas veces acaba quitando espacio a la propia celebración.

La velada podrá disfrutarse de manera independiente o como parte de una estancia. Quienes elijan quedarse podrán prolongar la noche sin pensar en el regreso y comenzar el día siguiente con una mañana sin horarios.

La última obra maestra del año

Nochevieja cambiará por completo el tono. El Salón Picasso se convertirá en una galería efímera para acoger The Last Masterpiece of the Year, una celebración concebida para que el arte no se limite a ocupar las paredes, sino que llegue también a la mesa.

Después del cóctel de bienvenida, Diego Gallegos presentará una selección de platos de Caminho 2027, la nueva etapa gastronómica de SOLLO. El menú recorrerá cuatro conceptos, Origen, Vida, Consolidación y Legado, que marcarán la evolución de la cena.

Esas mismas ideas servirán como punto de partida para una selección de estudiantes de Arte. A través de la pintura, la escultura y las técnicas mixtas, los jóvenes talentos crearán piezas originales que se expondrán durante la gala e irán dialogando con los platos.

No será una exposición colocada alrededor de una cena. El planteamiento busca que ambas disciplinas avancen juntas: los sabores tendrán una interpretación visual y las obras añadirán otra mirada al menú.

Después llegará la fiesta. Habrá música en directo, DJ, barra libre, recena y cotillón hasta las 06:00 horas.

El invierno junto al Mediterráneo

Las dos celebraciones marcan el calendario, pero buena parte de la escapada sucede fuera de ellas.

En invierno, la Costa del Sol recupera un carácter más pausado. Hay menos ruido, el horizonte parece despejarse y caminar junto al mar vuelve a ser un plan en sí mismo. No hace falta añadir mucho más. Quizá sentarse al sol, volver a dormir después del desayuno o decidir sobre la marcha.

Durante esos días, los huéspedes podrán reservar un circuito de spa con tratamiento de masaje relax, practicar deporte en Higuerón Sport Club, descubrir la cocina de Arara y MED o recorrer la colección artística del resort sin mapa ni orden establecido.

Los planes están cerca, pero no hay obligación de encadenarlos. Esa es parte de la propuesta: que la Navidad conviva con el descanso, el clima y el Mediterráneo sin ocupar cada hora del viaje.

«Diciembre parece obligarnos a llegar a todo, incluso a disfrutar deprisa. Queremos que cada huésped pueda celebrar a su manera, ya sea alrededor de una mesa, frente al Mediterráneo o durante una mañana sin planes. A veces, el verdadero privilegio es disponer del propio tiempo», explica Mónica Sánchez, directora de Higuerón Gran Málaga Resort.

Cuando llegue enero, seguramente no hará falta recordar cada detalle. Bastarán algunas imágenes: la luz de la mañana, el Mediterráneo casi en silencio, una obra ante la que nadie esperaba detenerse. Y aquella conversación que duró un poco más porque, por una vez, no había ningún otro sitio al que llegar.