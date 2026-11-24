El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) cierra con un balance muy positivo el proyecto piloto, pionero en Málaga, que supuso el reparto de 3.000 pulseras detectoras de sustancias vinculadas a la sumisión química durante la pasada Feria de agosto. La campaña fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y contó con el apoyo de la Fundación Unicaja. Según la evaluación realizada por el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento a partir de 767 cuestionarios, las personas usuarias dieron a la iniciativa una nota media de 9,42 sobre 10. Además, casi la totalidad de las personas encuestadas consideró que la medida ha ayudado a que la Feria sea un entorno más seguro.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el Dr. Pedro J. Navarro, destacó que "los resultados confirman que la profesión médica puede y debe estar al lado de la ciudadanía también fuera de las consultas. Con este proyecto pionero queríamos ofrecer una herramienta preventiva sencilla, y la respuesta de la gente nos anima a seguir trabajando para que divertirse en la Feria sea siempre sinónimo de hacerlo con seguridad".

Por su parte, el concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, valoró los resultados obtenidos en este proyecto piloto fruto de la colaboración entre las distintas entidades y que se enmarca en las distintas acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para prevenir la violencia machista en el ocio nocturno y en eventos públicos con el objetivo de concienciar e identificar conductas de riesgo.

Para Fundación Unicaja es fundamental respaldar iniciativas capaces de transformar la innovación en una herramienta al servicio de las personas", aseguró la responsable de Acción Social e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, que destacó que "la valoración obtenida por este proyecto demuestra que la prevención, acompañada de información y sensibilización, puede tener un impacto real en la sociedad y contribuir a que los espacios de ocio sean más seguros".

Las pulseras se entregaron de forma gratuita en el Punto Violeta del Real del Cortijo de Torres entre el 15 y el 22 de agosto, de 21:00 a 02:00 horas. Este espacio municipal ofrece cada año información, sensibilización, asesoramiento y derivación en casos de agresión sexual. Por primera vez, sumó este año un recurso preventivo de base sanitaria, impulsado por la institución colegial.

Una valoración ciudadana casi unánime

La encuesta, a la que se accedía mediante un código QR situado en el propio Punto Violeta, muestra un respaldo muy amplio a la iniciativa:

El 89,3 % considera que la medida es útil y que debería implantarse en otros eventos organizados por el Ayuntamiento de Málaga. Otro 9 % la ve recomendable, de modo que el apoyo total llega al 98,3 %.

El 87 % cree que las pulseras contribuyen "mucho" a que la Feria sea más segura, y un 11,6 % opina que contribuyen "bastante".

El 96,6 % ve conveniente que las pulseras formen parte de las medidas de prevención de la Feria.

El 89,4 % afirma que saber que este tipo de medidas le da "mucha" tranquilidad ante una posible situación de riesgo, y un 9,4 %, "algo más" de tranquilidad.

La mayoría de las personas participantes eran jóvenes. El 48 % tenía entre 18 y 25 años y el 23,2 %, entre 26 y 35. Ocho de cada diez eran mujeres. Esto confirma que la iniciativa llegó a uno de los públicos que más acuden a los espacios de ocio nocturno.

Un recurso que acerca la prevención a la ciudadanía

Según la evaluación municipal, las pulseras despertaron un gran interés entre el público de la Feria. Su carácter novedoso y práctico se tradujo en un aumento significativo del número de personas que se acercaron al Punto Violeta, tanto para pedir información como para conocer los recursos disponibles.

Así, la pulsera fue mucho más que un material preventivo. Se convirtió en una puerta de entrada para hablar sobre la sumisión química, la prevención de las violencias sexuales en contextos de ocio, el consentimiento y los recursos de atención disponibles. La iniciativa dio además más visibilidad al Punto Violeta y abrió espacios de diálogo y concienciación con las personas asistentes.

Los datos también confirman que el proyecto era necesario. Casi dos de cada tres personas encuestadas (64,5 %) no tenían un conocimiento directo de este tipo de pulseras: el 38,9 % no las conocía y el 25,6 % solo había oído hablar de ellas. Estas cifras subrayan la importancia de seguir informando y sensibilizando sobre la sumisión química, especialmente en celebraciones multitudinarias como la Feria de Málaga.

El Colegio agradece especialmente la implicación del Ayuntamiento de Málaga, a través de su Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, y de la Fundación Unicaja, "sin cuyo compromiso esta iniciativa no habría sido posible".

Cómo funcionan las pulseras

Cada pulsera incorpora dos sensores reactivos que cambian de color o de fluorescencia ante la presencia de determinadas sustancias, como GHB, ketamina, metanfetaminas o escopolamina (conocida como burundanga). Para comprobar una bebida, basta con humedecer las yemas de los dedos con una pequeña cantidad del líquido recién servido y aplicarlo sobre los sensores.

Desde el Colegio de Médicos se recuerda que las pulseras son una medida disuasoria y de alerta, y que no sustituyen a las pruebas clínicas y toxicológicas. Ante un resultado positivo o la aparición de síntomas, la recomendación es no consumir la bebida, conservarla, no quedarse sola y pedir asistencia sanitaria o llamar al 112. Para acompañar el reparto, Commálaga elaboró además un protocolo de actuación dirigido a los servicios sanitarios.

La institución insiste también en un mensaje clave: la única persona responsable de una sumisión química es quien adultera la bebida.

Dos premios con motivo del 25N

El Colegio de Médicos de Málaga obtendrá mañana miércoles dos reconocimientos, enmarcados dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), por la puesta en marcha de esta medida de prevención. Uno lo recibirá a las 11 de la mañana de la mano del Ayuntamiento de Marbella con el que la corporación colaboró para implementar las pulseras preventivas contra la sumisión química en la Feria de San Pedro de Alcántara y el otro lo recibirá de la mano del Partido Popular (PP) a las 12.30 horas.

El Ayuntamiento de Marbella ha escogido además a la gerente del Colegio de Médicos, Cristina Gutiérrez, como portavoz para hacer lectura del manifiesto con motivo del 25N. El Dr. Navarro recogerá el premio en Marbella y la coordinadora del proyecto y vicepresidenta 3º del Colegio, Dra. Isabel García Ríos, hará lo propio en la sede del PP. El equipo de trabajo que hizo posible la puesta en marcha de los proyectos pilotos en la Feria de Málaga y en la de San Pedro de Alcántara está formado además por la Dra. Patricia Alemán, experta en sumisión química, y la agente de la Policía Local de Málaga, Lola Bermúdez.