La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes celebrará los días 24 y 25 de noviembre el VIII Congreso Nacional «Desmontando la islamofobia» en el Hotel Eurostars Málaga (calle Héroe de Sostoa, 17), en modalidad presencial y en línea, con emisión en directo para todo el país y bajo el lema «Comprender para convivir, actuar para transformar». Es el congreso especializado en islamofobia a nivel nacional y llega cuando las cifras oficiales señalan esta forma de discriminación como la que más crece entre los delitos de odio.

Ocho mesas temáticas, dos conferencias magistrales y más de 30 ponentes —con presencia de la Comisión Europea, ministerios, ayuntamientos, fiscalía, cuerpos policiales, universidades, medios de comunicación y entidades sociales— analizarán durante dos jornadas cómo se construye, se normaliza y se combate la islamofobia, y qué respuestas institucionales funcionan.

Un contexto que exige respuestas

El último Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales 2025, publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), confirma la persistencia de los discursos de odio contra las comunidades musulmanas y las personas de origen extranjero en el entorno digital.

Los resultados sitúan a las personas musulmanas como el segundo grupo diana más afectado: el 25 % de los contenidos de odio analizados se dirigió contra ellas. La hostilidad hacia las personas originarias del norte de África ocupa el primer lugar, concentrando el 48 % de los contenidos identificados.

La gravedad de estos discursos también se refleja en su contenido:

51 % de los mensajes dirigidos contra personas musulmanas las deshumaniza o degrada gravemente.

41 % promueve el descrédito mediante atributos personales o estereotipos asociados al colectivo.

28 % incita a la expulsión del colectivo.

22 % incita a la violencia mediante amenazas directas o indirectas.

El informe señala, además, que el sistema de monitorización FARO identificó más de 810.000 mensajes de odio durante 2025, evidenciando la dimensión del fenómeno y la necesidad de reforzar la prevención, la detección y la respuesta institucional frente a estas manifestaciones de intolerancia.

Estas cifras ponen de manifiesto que la islamofobia no constituye un fenómeno aislado ni limitado a episodios puntuales, sino una realidad persistente que requiere respuestas coordinadas desde las instituciones, los medios de comunicación, el sistema educativo y la sociedad civil.

Detrás de la estadística policial hay una realidad que la propia entidad documentó en su estudio «(Infra)denuncia de la discriminación islamófoba y la justicia restaurativa como mecanismo reparador»: entre las personas musulmanas encuestadas, el 68 % ha sufrido discriminación en el acceso a la vivienda, el 62 % en espacios públicos y privados, el 59 % en el empleo y el 47 % en la sanidad. El 70 % de las afectadas declara estrés y ansiedad como consecuencia.

Como en ediciones anteriores, el Congreso no es neutral: es una denuncia pública y una interpelación directa a quienes legislan, comunican y educan. «Creemos que la lucha contra el racismo y la islamofobia requiere del compromiso y la implicación de toda la sociedad, y especialmente del trabajo que desarrollan las organizaciones sociales desde sus respectivos territorios»-

Dos jornadas y una novedad: los Diálogos Expertos

Esta edición estrena una metodología participativa En los Diálogos Expertos, cada ponente abre con una intervención de cinco minutos y profesionales de la Red de Puntos Informativos de Atención para Víctimas de Islamofobia coordinada por la Asociación Marroquí desde hace siete años le plantean preguntas desde la experiencia directa del trabajo sobre el terreno El público, presencial y en línea, también interviene.

La jornada del 24 de noviembre arranca a las 9:30 con la inauguración institucional, a cargo de Marion Lalisse, coordinadora de la Comisión Europea para la lucha contra el odio y la discriminación contra los musulmanes, y del Representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Le sigue la conferencia magistral del periodista y sociólogo Paulino Ros Paredes, «Islamofobia en 2026: ¿qué está pasando?» Por la mañana, las mesas 1 y 2 abordan cómo se construyen, se normalizan y se invisibilizan los prejuicios y qué pueden hacer las instituciones. Por la tarde tras la conferencia magistral de María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, las mesas 3 y 4 se centran en la denuncia, la respuesta y la protección frente a las agresiones y en el legado andalusí frente a la islamofobia.

El 25 de noviembre, las mesas 5 y 6 examinan el papel de los medios y las redes sociales ante los discursos de odio y la islamofobia en las aulas Por la tarde, la mesa 7 reúne a representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad para hablar de prevención, detección y respuesta ante los delitos de odio, y la mesa 8 presenta herramientas para combatir la islamofobia: monitorización, comunicación, humor y deporte. Ahmed Khalifa pronunciará el discurso de clausura.

Una trayectoria que se consolida desde 2019

A lo largo de sus ediciones han participado 3.708 personas y 246 profesionales y expertos de instituciones públicas, universidades, medios de comunicación, fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito jurídico, educación y movimiento asociativo. Un año más, el VIII Congreso mantiene esa vocación de denuncia basada en datos y la lleva un paso más allá: con la experiencia de las víctimas atendidas por la Red de Puntos Informativos como hilo conductor y con propuestas concretas de prevención, respuesta policial, intervención educativa y comunicación.