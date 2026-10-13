El MAM celebra 16 años con un desfile inédito de Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser y grandes nombres de la moda española

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha celebrado este viernes su 16 aniversario con una edición dedicada al color, reuniendo a once diseñadores y firmas de moda junto a la cantante Blanca Paloma.

Este 16 aniversario del MAM ha contado con la presencia de la familia Magalhães, propietaria de la colección del MAM, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez; la diputada de la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible y de la Delegación de Turismo en la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; y el teniente alcalde de Turismo y Promoción de la Ciudad en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido.

Grandes diseñadores de la moda española

Bajo el concepto The Art of Color, la celebración comenzaba con un desfile que recorría las galerías del MAM entre automóviles históricos y piezas de alta costura.

Una propuesta que, por unos instantes, ha convertido el propio espacio expositivo en escenario de una presentación de moda en la que el color fue el hilo conductor.

El 16 aniversario de la llegada del MAM a Málaga ha contado con diseñadores de amplia trayectoria en la moda nacional junto a firmas y creadores vinculados a la escena contemporánea y al diseño malagueño

A este nuevo encuentro con el MAM en su aniversario se han sumado grandes nombres de la industria española como Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Félix Ramiro, Maison Mesa, Casa Calafat, Rafael Urquízar, Pilar Dalbat, Jesús Segado, Julieta Brand, Susana Hidalgo y Javier de la Fuente, cuyos diseños formaron parte del desfile.

La participación conjunta de estos creadores de moda ha permitido reunir en una misma celebración distintas generaciones, estilos y lenguajes de la moda española y andaluza.

Un desfile entre automóviles y alta costura

El desfile, que se convertía en uno de los momentos centrales de la celebración se ha configurado conforme a unos invitados que arropaban a los modelos para atravesarlas galerías de Belle Époque y Años 30-Art Decó del espacio museístico.

La propuesta ha integrado la moda en el propio recorrido expositivo, aprovechando las características de las galerías para establecer un diálogo entre las prendas, los automóviles y las piezas de alta costura. El resultado ha sido una puesta en escena en la que el diseño se ha convertido en el vínculo entre las diferentes colecciones del MAM.

La música también ha tenido un papel destacado durante el recorrido. La artista Blanca Paloma, que representó a España en Eurovisión en 2023, ha protagonizado uno de los momentos más sorprendentes de la noche con su entrada en la plaza de Tabacalera cantando su tema ‘Lo Fugaz’ a bordo del mítico Cadillac Pink perteneciente a la colección del MAM.

Otra de las sorpresas de la noche ha sido su entrada en el desfile integrado en el espacio museístico con ‘Trenza Mía’, un tema que ha servido para dar la bienvenida a los asistentes con una puesta en escena que ha invadido de color las galerías del Museo.

Las diferentes interpretaciones de la cantante han añadido una dimensión musical a una celebración planteada alrededor de la relación entre moda, color y diseño.

La noche finalizaba con la actuación de las alumnas del Conservatorio Superior de Danza ‘Ángel Pericet’.

El color como eje de la celebración

El concepto The Art of Color ha marcado la programación visual de este 16 aniversario del MAM, en el que el color ha estado presente tanto en las propuestas de los diseñadores como en la ambientación del espacio museístico.

Para las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González, “la elección de esta temática ha permitido profundizar en uno de los elementos comunes a las dos colecciones del Museo del Automóvil y la Moda: la capacidad del diseño para reflejar los cambios estéticos y culturales de cada época”.

Con esta celebración, el MAM ha vuelto a vincular sus dos ámbitos de colección en una propuesta cultural que reune automovilismo, alta costura, diseño y música en el marco de su aniversario.

16 años de historia

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga abrió sus puertas en septiembre de 2010 en la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga. Desde entonces, ha desarrollado su actividad en torno a una colección que reúne automóviles históricos y piezas de alta costura, junto a exposiciones temporales y una programación cultural vinculada al diseño, la moda y el patrimonio.

El 16 aniversario se sumó así a la trayectoria de un espacio cultural que ha hecho de la relación entre automóvil y moda uno de los ejes de su propuesta museística.

El 16 aniversario del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha sido posible gracias a la colaboración de Alabardero Catering & Experiences, Vídeo Promoción, Escuela Antonio Eloy, Chill Out Decoración, Conservatorio Superior de Danza ‘Ángel Pericet’, Agencia Nueva Moda y Heladería Arkyn