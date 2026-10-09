Centro Comercial Larios exhibe los diseños de los nuevos talentos de la moda de la mano de la EASD San Telmo

Centro Comercial Larios, propiedad de MERLIN Properties, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga, se unen para poner en valor el talento emergente de la ciudad y la creatividad de las nuevas generaciones de diseñadores. Del 9 al 20 de octubre, Centro Comercial Larios acogerá una exposición con una selección de 7 de los proyectos finales desarrollados por los alumnos de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño de Modelismo de Indumentaria de la EASD San Telmo.

Como cierre de la San Telmo Fashion Week 2026, la exposición reunirá una selección de diseños presentados en la Pasarela San Telmo Fashion Show 2026, ofreciendo a los visitantes del Centro Comercial Larios la oportunidad de descubrir de cerca el trabajo de las nuevas generaciones de diseñadores.

Las obras seleccionadas muestran cómo la moda puede trascender su dimensión estética para convertirse en una herramienta de investigación, comunicación y expresión artística. A través de diferentes lenguajes y procesos creativos, los alumnos abordan cuestiones relacionadas con la identidad, la pertenencia, las raíces culturales, la memoria, la migración, la expresión personal y la ruptura de estereotipos.

Entre las propuestas que podrán contemplarse se encuentra ‘El Salón habitado’, de Rocío Cerezo, que combina la opulencia de la Edad Dorada del siglo XIX con elementos de comodidad contemporánea. Clara García, con ‘Pa los míos’, convierte recuerdos de infancia y referencias a sus raíces en prendas cargadas de memoria y significado ‘La jaula del placer’, de Almudena Sánchez, explora la estética bondage, mientras que ‘Acento’, de Lucía Blancat, profundiza en la identidad andaluza a través de un proyecto de investigación que ha contado con la participación de más de 400 mujeres andaluzas.

La muestra incluye también ‘La estructura del desapego’, de Renata Belletti, una propuesta que aborda el proceso de transformación de la identidad asociado a la migración; ‘Luz de Jade’, de Paula Cerón, que fusiona elementos de la cultura andaluza con sus raíces chinas; y ‘No me van a detener’, de Carolina Rodríguez, que explora la búsqueda de la identidad y la ruptura de estereotipos.

Centro Comercial Larios, un espacio de apoyo al talento y la cultura malagueña

Con esta iniciativa, Centro Comercial Larios refuerza su compromiso con la cultura y el talento emergente de Málaga, ofreciendo un espacio de visibilidad a las nuevas generaciones de creadores y acercando al público el proceso creativo y artesanal que hay detrás de sus propuestas.

La colaboración con la EASD San Telmo contribuye, además, a estrechar los vínculos entre el ámbito educativo, cultural y profesional de la ciudad, favoreciendo que los jóvenes diseñadores puedan mostrar sus trabajos y acercar sus creaciones a un público más amplio.

De esta forma, Centro Comercial Larios continúa posicionándose como un espacio abierto a la cultura, la creatividad y el talento local, contribuyendo a impulsar las nuevas generaciones de artistas y diseñadores y a poner en valor la industria creativa y de la moda en Málaga.