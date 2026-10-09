Entradas para Bryan Adams en Marenostrum Fuengirola 2027 ya a la venta

¡Bryan Adams en concierto: Una noche inolvidable de puro rock frente al Mediterráneo!

La leyenda del rock internacional Bryan Adams aterriza en el idílico recinto de Marenostrum Fuengirola para ofrecer un show repleto de energía, nostalgias y los grandes himnos que han marcado a varias generaciones. Con más de 40 años de trayectoria y más de 100 millones de discos vendidos, el artista canadiense desplegará su potente directo bajo las estrellas de la Costa del Sol.

Prepárate para cantar a pleno pulmón clásicos atemporales como «Summer of ’69», «(Everything I Do) I Do It for You», «Heaven» y «Run to You», junto a las vibrantes composiciones de sus últimos trabajos. Este concierto promete ser uno de los grandes hitos musicales de la temporada.

Entradas aquí: https://marenostrumfuengirola.janto.es/espectaculo/bryan-adams/.