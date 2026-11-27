El Centro Comercial Rosaleda celebra su 33 aniversario con una programación especial de actividades pensadas para todos los públicos. Durante el viernes y el sábado, los visitantes podrán disfrutar de juegos, animación infantil, magia y numerosas sorpresas en diferentes espacios del centro comercial.

Bajo el lema «Que siga la magia», Rosaleda invita a las familias malagueñas a sumarse a una celebración llena de diversión, con propuestas para que pequeños y mayores compartan momentos especiales.

Un aniversario lleno de magia y diversión

El sábado, la Plaza de Ocio, frente a Decathlon, contará con una zona de juegos y photocall de acceso libre, disponible de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

La diversión continuará en la Plaza de Moda, frente a C&A, donde los más pequeños podrán disfrutar de pintacaras y reparto de palomitas y algodón de azúcar, de 17:00 a 19:00 horas. Como broche especial, a las 19:00 horas tendrá lugar un espectáculo de magia para toda la familia.

Además, Rosaleda instalará una ruleta de premios en el pasillo frente a La Casa de las Carcasas, disponible el viernes de 18:00 a 21:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Los clientes podrán participar presentando un ticket de compra de al menos 20 euros y conseguir diferentes premios, hasta agotar existencias.

Con esta celebración, el Centro Comercial Rosaleda conmemora 33 años formando parte de la vida de los malagueños, reafirmando su compromiso con el ocio familiar y su vocación de ser un espacio de encuentro y diversión para todas las generaciones.