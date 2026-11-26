La Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES) celebró el I Foro de Seguridad Privada de Málaga en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), con la colaboración de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES). El encuentro reunió a representantes empresariales, responsables policiales y especialistas en tecnología y derecho para abordar cuestiones que afectan a la actividad diaria del sector.

D. José María Martínez Vázquez, intendente principal de la Policía Local de Málaga, abordó el papel de la seguridad privada en el ámbito de la policía administrativa, los espectáculos públicos y las actividades recreativas.

Durante la jornada se trataron cuestiones de especial interés para el sector, como el papel de los vigilantes de seguridad en el ocio nocturno, la Feria de Málaga y otros eventos de gran afluencia de público, profundizando en sus competencias, los límites de sus funciones, los procedimientos de actuación ante diferentes incidencias y la importancia de la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, D. Ángel Maestre Forteza, director de Seguridad de Ajax, presentó las aplicaciones de la inteligencia artificial en los sistemas de videovigilancia y las novedades en alarmas inalámbricas de Grado 3.

La jornada también dedicó una ponencia al régimen de responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada, a cargo de D. Felipe Navarro Martínez, abogado y socio de HN Abogados Málaga y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

El foro concluyó con una mesa redonda en la que intervino D.ª Sabina Ramón Casado, inspectora jefa de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, junto a D. Nassim Rais, presidente de FES; D.ª Cristina Aranda Romero, presidenta de AMES y directora de Recursos Humanos de Sector Alarm; y D. Federico Sánchez López, vicepresidente de AMES y director general de Segurisur.

La mesa redonda se convirtió en un espacio de diálogo directo entre las empresas de seguridad privada y los responsables policiales. Los representantes de las empresas asistentes tuvieron la oportunidad de trasladar sus inquietudes, plantear casos prácticos y formular preguntas relacionadas con situaciones a las que se enfrentan diariamente sus profesionales. Los responsables policiales resolvieron dudas, aclararon conceptos y contribuyeron a unificar criterios de actuación ante los problemas y desafíos que plantea el ejercicio de la actividad.

Con esta primera edición, AMES apuesta por consolidar un espacio de encuentro, formación y colaboración entre la seguridad pública y privada, favoreciendo el intercambio de conocimientos, la profesionalización del sector y la mejora de la seguridad ciudadana en Málaga y su provincia.