Ryanair, la aerolínea número uno de Europa, ha destacado hoy (miércoles, 25 de noviembre) el papel protagonista de España en la movilidad internacional de estudiantes, ya que se sitúa como el principal mercado emisor dentro del programa de viajes Erasmus de Ryanair, una colaboración exclusiva con la Erasmus Student Network (ESN), que celebra este año su décimo aniversario. Según los datos de reservas de Ryanair, los estudiantes que viajan desde España representan el 22% del total de reservas ESN en toda la red de la compañía. Esto coincide con los datos de la red académica, que identifican a España como el mayor mercado emisor, además de uno de los destinos más populares para los estudiantes Erasmus en toda Europa.

Según los informes de la ESN, los estudiantes españoles representan más del 21% del total de alumnos registrados en toda la red. España es también el segundo país de acogida más popular para los estudiantes internacionales, con un 18% de las inscripciones, solo por detrás de Italia, que concentra un 20%. Ambos países se mantienen como los dos principales destinos del programa.

Gracias a su amplia red y a sus tarifas bajas, Ryanair sigue impulsando la creciente movilidad académica en toda Europa. La colaboración de Ryanair con ESN ofrece a los titulares de la ESNcard un 15% de descuento en cuatro vuelos de ida, lo que facilita a los estudiantes Erasmus viajar de forma asequible durante todo el curso académico. En los últimos dos años, Ryanair ha registrado un aumento de más del 55% en los viajes Erasmus* desde España, lo que demuestra la popularidad de la plataforma y la creciente demanda en marcados clave. Concretamente, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona y Sevilla se sitúan como las cinco principales ciudades de origen de estos desplazamientos.

Por otra parte, el auge de España e Italia como destinos de acogida también se refleja en las rutas más demandadas por los estudiantes en Ryanair. Entre ellas destacan Madrid–Roma, Valencia–Bolonia, Madrid–Bolonia, Madrid–Milán y Málaga–Roma entre las más populares. Esta tendencia se entiende tras el refuerzo por parte de Ryanair del corredor España-Italia, cuya capacidad ha aumentado más del 6% en los últimos dos años.

Málaga se ha convertido en un mercado emisor clave de estudiantes Erasmus, al concentrar el 15 % del total de reservas Ryanair-ESN con origen en España y registrar un impresionante crecimiento del 80 % en los últimos dos ejercicios. Los datos de Ryanair también muestran una clara preferencia entre los estudiantes de Málaga por los destinos italianos, con la ruta Málaga-Roma entre las 10 rutas más populares para los estudiantes Erasmus españoles.

Además, el sistema universitario español sigue destacando en el ámbito europeo. Las universidades de Valencia (n.º 3), Sevilla (n.º5) y Málaga (n.º8) se encuentran entre los diez mejores campus Erasmus de Europa, lo que refuerza aún más la posición de España como uno de los principales hubs para los estudios internacionales. Así, como aerolínea número uno en estos importantes mercados universitarios, Ryanair ofrece conexiones de alta frecuencia durante todo el año, desempeñando un papel fundamental a la hora de fomentar la movilidad estudiantil y las oportunidades académicas en el extranjero.

Málaga también se ha posicionado como un destino clave para los estudiantes internacionales. Los datos de reservas Ryanair-ESN sitúan a la ciudad entre los destinos Erasmus más populares en mercados como Italia y Polonia. Las rutas que conectan Málaga con Roma y Breslavia se encuentran entre las más reservadas, lo que pone de relieve el creciente atractivo de la ciudad dentro de la red Erasmus.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha declarado:

“Málaga se ha consolidado como uno de los principales destinos Erasmus de Europa. La Universidad de Málaga ocupa el octavo puesto entre las instituciones de acogida más populares de la Erasmus Student Network (ESN), mientras que la ciudad también concentra el 15% de todas las reservas Ryanair-ESN con origen en España, lo que demuestra su importancia como destino y como mercado emisor de estudiantes.

Los estudiantes de Málaga siguen mostrando una marcada preferencia por los destinos italianos, con la ruta Málaga-Roma entre las más populares para los alumnos Erasmus españoles. Al mismo tiempo, Málaga atrae a un número cada vez mayor de estudiantes internacionales procedentes de mercados clave, como Italia y Polonia, gracias a la fuerte demanda en las rutas que conectan la ciudad con Roma y Breslavia.

Como aerolínea número uno de Europa, en Ryanair estamos muy orgullosos de contribuir a esta movilidad a través de nuestra amplia red de rutas y tarifas bajas, ayudando a los estudiantes en el extranjero a mantenerse en contacto con sus familias y amigos, descubrir Europa y sacar el máximo provecho de su experiencia Erasmus”.