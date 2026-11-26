En una sociedad marcada por el ritmo del consumo, existe un recurso vital que la tecnología aún no puede fabricar, la sangre. Bajo esta premisa, la Asociación Amigos del Aeromuseo de Málaga y la asociación Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, organizan una jornada especial de donación de sangre el próximo sábado 28 de Noviembre en las instalaciones del Museo Aeronáutico de Málaga “Aeromuseo”.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar las reservas de sangre de los hospitales de la provincia, que suelen experimentar descensos significativos en esta época cercana a la Navidad. Para facilitar la participación ciudadana, el Centro de Transfusión instalara un centro de donación en la sala de conferencias del museo, donde su equipo sanitario atenderá a los donantes en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Desde el Centro de Transfusión recuerdan la importancia de donar, ya que la provincia de Málaga necesita alrededor de 250 donaciones diarias para cubrir con garantías la demanda quirúrgica y asistencial de sus hospitales, por lo que hacen un llamamiento a la solidaridad.

Un entorno familiar en el Museo de Aeropuertos con superhéroes y danzas urbanas

Para convertir el acto de donar en una experiencia memorable para toda la familia, la jornada contará con un marcado carácter lúdico gracias a la participación de los voluntarios de Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa. Caracterizados como los personajes más emblemáticos de los universos Marvel y DC, estos recorrerán el museo dinamizando el espacio, fotografiándose con los asistentes y animando tanto a donantes como a visitantes.

"La donación de sangre es un gesto sencillo que salva vidas cada día. Queremos acercarla a la ciudadanía en un entorno diferente, amable y festivo para animar a que más personas, especialmente nuevos donantes, den el paso", destacan desde la organización.

Paralelamente, la asociación Un Niño Una Sonrisa habilitará un punto de recogida solidaria de juguetes nuevos y material escolar. Todo lo recaudado será entregado posteriormente a niños y niñas ingresados en los hospitales de Málaga y su provincia, dando continuidad a la labor de acompañamiento y apoyo emocional que esta entidad sin ánimo de lucro desarrolla desde el año 2016.

A esta jornada se suma Formation Estepona con un espectáculo de danza urbana en un entorno único como es el Museo nacional de Aeropuertos Como muestra de agradecimiento por su compromiso, todas las personas que realicen una donación de sangre recibirán un obsequio conmemorativo exclusivo, diseñado especialmente por la Asociación Amigos del Museo Aeronáutico para esta edición.

Puertas abiertas para subir a joyas históricas de la aviación

La jornada se completará con una programación cultural abierta al público general. Los asistentes podrán disfrutar de una jornada de puertas abiertas que permitirá acceder al interior de varias aeronaves históricas de la colección permanente, habitualmente cerradas al público, en visitas guiadas por los voluntarios de la asociación. Entre las que se encuentran:

· Douglas DC-3 / C-47 Dakota: Fabricado el 20 de agosto de 1945, está considerado uno de los aviones más influyentes de la historia y el modelo que revolucionó el transporte comercial de pasajeros en el siglo XX.

· Convair 440 Metropolitan: Una aeronave emblemática para la historia local, ya que protagonizó el primer vuelo internacional que aterrizó en el aeropuerto de Málaga en el año 1959.