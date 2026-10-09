Vithas, el grupo más galardonado en los Best Spanish Hospitals Awards por octavo año consecutivo

Vithas revalida su posición de liderazgo en calidad asistencial, adecuación y eficiencia en una nueva edición de los Best Spanish Hospitals Awards (BSH). Por octavo año consecutivo, Vithas se ha erigido como el grupo más galardonado en estos premios con un total de 20 galardones, igualando el resultado histórico logrado el año anterior. De estos veinte galardones, 7 han sido premios, uno más que el año pasado, y 13 diplomas como finalistas.

Los premios BSH, organizados por la consultora sanitaria Higia Benchmarking, analizan hasta 53 indicadores objetivos de calidad asistencial, adecuación, eficiencia e indicadores especiales, aplicados según corresponda a cada uno de los hasta 110 procesos clínicos identificados para cada centro. De este modo, un hospital podría llegar a disponer de más de 5.000 resultados evaluados, datos muy útiles para identificar áreas de excelencia y áreas de mejora en la gestión clínica del centro.

En esta octava edición han competido más de 200 hospitales públicos y privados de 16 comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Ceuta en las tres áreas de actividad principal: área médica, área quirúrgica y área materno infantil. También se han evaluado cuatro áreas de participación opcional como UCI, urgencias, costes hospitalarios y Evaluación Sanitaria Basada en Valor (ESBV), esta última en dos procesos clínicos concretos: EPOC y hernia.

El Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas, ha felicitado a todos los premiados y finalistas por unos galardones que “demuestran su compromiso con la calidad asistencial medible y acreditada, que es un pilar fundacional de nuestra compañía. El hecho de que Vithas haya sido el grupo más galardonado por octavo año consecutivo demuestra algo igual de valioso: que ese compromiso no es algo coyuntural, sino que dirige siempre todas las decisiones y desempeño de nuestros profesionales y directivos a beneficio de los pacientes”.

Por su parte, el Dr. David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e innovación de Vithas, ha señalado que “estos reconocimientos son fruto de la cultura de Vithas. La mejora continua es una carrera de fondo, poco visible, que se corre cada día, en cada rincón de la compañía. Los galardones BSH nos ayudan a mantener la ilusión y el compromiso por ser cada día un poco mejores”.

Vithas consolida su posición de liderazgo

En esta octava edición de los premios BSH, Vithas ha recibido un total de 20 galardones, de los que 7 han sido un primer premio y 13 han sido diplomas. Esto supone mejorar los resultados conseguidos el año anterior, cuando el grupo ya registró un récord histórico.

En las áreas de actividad principal, el Hospital Vithas Almería ha ganado el primer premio en dos categorías: procesos médicos y procesos materno-infantiles; el Hospital Vithas Granada ha sido el mejor centro en procesos quirúrgicos; y el Hospital Vithas Valencia Consuelo ha ocupado la primera posición en procesos quirúrgicos. Además, el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca y Vithas Málaga han conseguido diplomas en el área médica; los hospitales Vithas Aguas Vivas, Vithas Almería, Vithas Castellón y Vithas Málaga han hecho lo propio en el área quirúrgica; y Vithas Castellón y Vithas Sevilla también han obtenido diploma en el área materno-infantil.

Los hospitales del grupo Vithas también han sido premiados en las áreas de participación opcional. Así, el hospital Vithas Málaga ha ocupado la primera posición en la categoría de UCI y costes; y Vithas Valencia Consuelo en la de costes. Otros hospitales como Vithas Alicante y Vithas Vitoria han conseguido diplomas en urgencias; Vithas Aguas Vivas y Vithas Valencia 9 de Octubre en costes; y el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa en UCI.