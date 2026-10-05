Higuerón Gran Málaga Resort amplía su propuesta de otoño con nuevas experiencias de gastronomía, bienestar, deporte y golf

En Fuengirola, Higuerón Gran Málaga Resort reúne distintas opciones de alojamiento, gastronomía, bienestar y deporte. La propuesta permite organizar la estancia con libertad y combinar actividades sin que todos los viajeros tengan que seguir el mismo plan.

Leiro Residences, situado dentro del complejo, ofrece suites, Sky Villas y villas para quienes buscan mayor amplitud y privacidad durante su estancia. Desde allí, los huéspedes pueden acceder a los restaurantes, el spa y las instalaciones deportivas de Higuerón Gran Málaga Resort, pero también reservar tiempo para descansar y disfrutar del alojamiento.

La escapada puede incluir, además, una jornada en Higuerón Marbella Golf Resort, ubicado a cinco minutos en coche del centro de Marbella. Allí es posible jugar, recibir una clase o acercarse por primera vez a este deporte. Se trata de un plan adicional, independiente de la estancia en Higuerón Gran Málaga Resort, que permite sumar otra experiencia al viaje.

“Higuerón Gran Málaga Resort invita a descubrir la Costa del Sol este otoño: una propuesta para disfrutar de gastronomía, deporte, bienestar y naturaleza, y nuestro objetivo es que cada huésped pueda construir su propia experiencia en Higuerón.Los puentes y fines de semana de otoño se convierten en una oportunidad para disfrutar la Costa del Sol desde otra perspectiva: alojarse en Leiro Residences, combinar gastronomía, bienestar y deporte en Higuerón Gran Málaga con una experiencia de golf en Marbella”, señala Mónica Sánchez, directora de Higuerón Gran Málaga Resort.

Leiro Residences, un alojamiento para viajar con mayor libertad

Disponer de espacio y privacidad resulta especialmente cómodo cuando se viaja en grupo o durante varios días. Leiro Residences cuenta con suites, Sky Villas y villas pensadas para que los huéspedes puedan organizar la estancia según sus preferencias.

Algunos alojamientos tienen terrazas o azoteas con zonas de descanso, piscina o jacuzzi. Las villas disponen también de jardines, piscinas y exteriores privados, una distribución adecuada tanto para familias como para parejas o grupos de amigos.

La amplitud de los alojamientos facilita que cada persona pueda seguir su propio horario. Mientras unos entrenan en el Sport Club, otros pueden reservar un tratamiento, desayunar con calma o quedarse descansando. El grupo puede compartir buena parte del viaje sin tener que organizar todos los momentos en común.

Leiro Residences combina así la proximidad a los restaurantes y servicios de Higuerón Gran Málaga Resort con la intimidad de un alojamiento independiente.

Una oferta gastronómica para distintos momentos del viaje

La gastronomía ocupa también un lugar destacado durante la estancia. Sollo, reconocido con una estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin, está dirigido por el chef Diego Gallegos y ofrece una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin prisas.

Quienes prefieran un ambiente informal pueden optar por Arara Bistro Bar, cuya carta combina influencias de España, Perú y Brasil.

Las posibilidades van desde una comida ligera hasta una cena especial o una sobremesa larga. No se trata solo de elegir un restaurante, sino de contar con opciones diferentes según el momento y el tipo de plan.

Alternativas para cuidarse, entrenar o descansar

Higuerón Gran Málaga Resort dispone de instalaciones deportivas y espacios dedicados al bienestar que permiten configurar la estancia de distintas maneras.

Un día puede comenzar con una sesión de entrenamiento y continuar con un tratamiento o una comida en alguno de los restaurantes. También cabe la opción de no organizar nada y aprovechar las instalaciones de Leiro Residences para descansar.

Esta variedad resulta especialmente práctica cuando se viaja con otras personas. Cada huésped puede elegir su plan y reservar determinados momentos para compartirlos con el resto del grupo.

El golf, una opción más para completar la escapada

Quienes quieran dedicar parte del viaje al golf pueden desplazarse hasta Higuerón Marbella Golf Resort, situado a cinco minutos en coche del centro de Marbella.

El campo fue diseñado por Robert Trent Jones Sr. e inaugurado en 1994. Su recorrido cuenta con 18 hoyos, par 72 y dos mitades de características diferentes.

Los primeros nueve hoyos discurren por un trazado más estrecho y con desniveles, lo que exige precisión y una buena colocación de la bola. En la segunda parte, el terreno se abre, las distancias aumentan y el viento gana presencia. Los greenes elevados, los bunkers y los lagos obligan a revisar la estrategia a medida que avanza la partida.

Además del recorrido, Higuerón Marbella Golf Resort dispone de escuela y zona de prácticas. Cuatro profesionales PGA imparten clases individuales y en grupo para personas que quieren iniciarse y para jugadores interesados en mejorar aspectos concretos de su técnica.

El bautismo de golf ofrece una primera toma de contacto de cuatro horas para conocer los palos, las reglas básicas y practicar los primeros golpes. También se organizan clinics para grupos, actividades de incentivo y formación para jugadores júnior a lo largo del año.

En determinados días y horarios se puede jugar una vuelta de nueve hoyos. El campo de prácticas, la zona de juego corto y el putting green permiten también entrenar sin completar todo el recorrido.

La visita puede terminar en la Casa Club, donde el Restaurante El Olivo sirve desayunos y almuerzos en terrazas con vistas al campo y a las colinas.

Una propuesta para los próximos puentes y fines de semana

Una estancia en Leiro Residences puede combinar momentos de descanso con gastronomía, tratamientos de bienestar, entrenamiento o una jornada de golf en Marbella.

Los puentes y fines de semana de otoño permiten aprovechar estas opciones con más calma y organizar la escapada sin que todas las jornadas respondan al mismo plan. Higuerón Gran Málaga Resort funciona como punto de partida, mientras que Leiro Residences aporta espacio y privacidad. El golf, para quienes quieran practicarlo, se incorpora como una posibilidad más dentro del viaje