Los intercambios comerciales entre Málaga y Polonia superaron los 136 millones de euros en 2025, una cifra que refleja el creciente peso del mercado polaco en las relaciones económicas internacionales de la provincia. En este contexto, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha firmado este miércoles un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio Polaco-Española para fortalecer los vínculos empresariales entre ambos territorios, facilitar la internacionalización de las compañías malagueñas y generar nuevas oportunidades de negocio.

El acuerdo se ha formalizado en la sede de la institución cameral malagueña, con la participación de José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, y representantes de la Cámara de Comercio Polaco-Española, entre ellos Michał Kubicki, presidente de su Comité Inmobiliario y miembro de su Consejo, y Zuzanna Gołębiewska, directora general de la entidad.

El convenio se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Cámara y en el desarrollo del Hub Málaga Export, una iniciativa que pone a disposición de las empresas malagueñas recursos, colaboradores y servicios especializados en mercados exteriores. Gracias a este acuerdo, las empresas de la provincia podrán acceder a determinados servicios de la Cámara Polaco-Española en condiciones preferentes, con descuentos, asesoramiento y apoyo para desarrollar su actividad en Polonia.

Durante su intervención, Escribano ha destacado que «contar con un colaborador que conoce de primera mano el mercado, su entorno empresarial y sus particularidades constituye una ventaja importante a la hora de abordar un proyecto de expansión internacional».

Las exportaciones malagueñas a Polonia crecen un 15,4 %

El presidente de la Cámara ha puesto de relieve el potencial de Polonia, un mercado de cerca de 38 millones de habitantes, con una importante base industrial y una posición estratégica en Europa Central.

En 2025, las exportaciones malagueñas a Polonia alcanzaron los 64,2 millones de euros, un 15,4 % más que el año anterior, prácticamente duplicando su valor en los últimos tres años. Por su parte, las importaciones procedentes de este país superaron los 72 millones de euros, con un crecimiento del 16,6 %.

Los productos industriales y tecnológicos representan cerca del 42 % de las exportaciones malagueñas a Polonia, seguidos de los productos agroalimentarios y los bienes de consumo. Escribano también ha recordado la acción promocional desarrollada el pasado mes de marzo junto a la Diputación Provincial para dar a conocer los productos de Sabor a Málaga en Polonia, con la colaboración de la Cámara Polaco-Española.

Asimismo, ha destacado el crecimiento de las relaciones turísticas entre ambos territorios, con un incremento superior al 56 % del tráfico aéreo de pasajeros con Polonia en 2024. En este ámbito, la Cámara estudia desarrollar una nueva acción promocional dirigida al sector turístico en el mercado polaco durante 2027.

Una jornada para impulsar las oportunidades de negocio

Tras la firma del convenio, la Cámara de Comercio de Málaga ha acogido la jornada «Oportunidades de Inversión y Cooperación», organizada a través del Hub Málaga Export para acercar a las empresas las posibilidades que ofrece el mercado polaco.

El encuentro ha contado con la intervención de Michał Kubicki, quien ha abordado los sectores con mayor potencial de inversión y las oportunidades del sector inmobiliario, y de Zuzanna Gołębiewska, que ha analizado las perspectivas de crecimiento económico de Polonia y las posibilidades de expansión para las empresas malagueñas.

La jornada también ha incluido las intervenciones de Montserrat Feliu Costa, directora de Feliu N&I – Expat Feliu, sobre los aspectos laborales, migratorios y fiscales del desplazamiento de trabajadores entre ambos países, y de Marek Puwalski, abogado y socio gerente de Puwalscy & Partners, quien ha abordado las principales cuestiones legales que deben tener en cuenta las empresas al operar en Polonia.

El encuentro ha finalizado con una sesión privada con empresas del Hub Málaga Export, favoreciendo el contacto directo con los representantes de la Cámara Polaco-Española y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

Con esta alianza, la Cámara de Comercio de Málaga refuerza su compromiso con la internacionalización del tejido productivo provincial y continúa ampliando su red de colaboradores para facilitar el acceso de las empresas malagueñas a nuevos mercados.