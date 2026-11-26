El Colegio de Abogados de Málaga ha celebrado este miércoles un emotivo acto de homenaje a los compañeros y compañeras que cumplen sus Bodas de Oro y Bodas de Plata colegiales, una ceremonia especialmente significativa al coincidir con la conmemoración del 250 aniversario de la Corporación.

Hay trayectorias profesionales que no pueden medirse únicamente en años, en asuntos resueltos o en sentencias favorables, sino también en las vidas de las personas que han contribuido a cambiar. Con esta reflexión como hilo conductor, el Colegio de Abogados de Málaga celebró ayer, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, el acto de homenaje a los compañeros y compañeras que cumplen 25 y 50 años de colegiación.

La ceremonia, de carácter solemne y togado, reunió a profesionales de distintas generaciones en un año especialmente significativo para la institución, que celebra su 250 aniversario fundacional.

De aquel segundo centenario a los 250 años de historia

En 1976, mientras España iniciaba una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales y el Colegio de Abogados de Málaga celebraba sus 200 años de existencia, 25 nuevos profesionales se incorporaban a la Corporación.

Medio siglo después, cuatro de ellos continúan de alta en el Colegio: María Nieves Tarodo, Juan de Dios Cárdenas, Susana Fernández y Carlos Ismael Álvarez.

Los cuatro homenajeados por sus Bodas de Oro colegiales tuvieron ocasión de tomar la palabra y compartir con los asistentes sus vivencias y recuerdos de una trayectoria profesional que ha discurrido en paralelo a algunas de las mayores transformaciones de la sociedad española y de la propia abogacía.

Junto a ellos, cerca de un centenar de abogados y abogadas que se incorporaron al Colegio en 2001 recibieron el reconocimiento de la institución con motivo de sus Bodas de Plata colegiales. En representación de esta generación intervino el abogado José Eduardo López.

Los puntos que dibujamos en la vida de los demás

En su intervención, la decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco Gómez, invitó a los asistentes a realizar un viaje en el tiempo y a reencontrarse con aquellos jóvenes abogados que, en 1976 y 2001, iniciaban su andadura profesional cargados de ilusiones, inquietudes y proyectos.

Recurriendo a la metáfora de aquellos pasatiempos infantiles en los que había que unir puntos numerados hasta descubrir un dibujo, la decana recorrió algunos de los momentos que han marcado la vida de estas generaciones de profesionales: los primeros clientes, los maestros, las pasantías, las máquinas de escribir, los interminables tomos de Aranzadi, los antiguos juzgados de Miramar y la progresiva transformación tecnológica de la profesión, hasta llegar a la inteligencia artificial.

Con referencias cinematográficas y pinceladas de humor, Flor Carrasco evocó también la película ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra, para reflexionar sobre la trascendencia que el ejercicio de la abogacía tiene en la vida de otras personas.

«¿Qué habría ocurrido si vosotros no os hubierais colegiado aquel día de 1976 o de 2001?», preguntó la decana, recordando a quienes, gracias al trabajo de un abogado, han podido recuperar su libertad, conservar su vivienda, reencontrarse con sus hijos o comenzar una nueva vida.

«Probablemente, muchos de vosotros no recordéis ya sus nombres. Pero puede que ellos recuerden perfectamente los vuestros», señaló.

La decana reivindicó así una dimensión de la profesión que no siempre resulta visible: «Qué extraordinario privilegio el poder ser protagonistas de algunos de los mejores capítulos de la vida de otras personas sin llegar nunca a saberlo».

Un reconocimiento también a las familias

El discurso reservó un espacio especialmente emotivo para las familias de los homenajeados, reconociendo su paciencia, comprensión y apoyo durante tantos años de ejercicio profesional, marcados con frecuencia por largas jornadas de trabajo, guardias, desvelos y responsabilidades.

Flor Carrasco agradeció a los familiares haberles recordado tantas veces que existía vida más allá de los juzgados y que había cosas mucho más importantes que ganar un pleito.

También tuvo palabras de recuerdo para los compañeros fallecidos, con quienes los homenajeados compartieron tantos años de profesión y que forman parte igualmente de la memoria colectiva de la abogacía malagueña.

Una sorpresa musical para los homenajeados

La ceremonia contó, además, con una actuación sorpresa de la tuna, que aportó un toque de alegría y nostalgia a la celebración, evocando los años universitarios en los que muchos de los homenajeados comenzaron a forjar su vocación jurídica.

La música, los recuerdos y las intervenciones de los propios protagonistas dieron a la ceremonia un carácter especialmente cercano, convirtiendo el reconocimiento institucional en un encuentro entre generaciones de profesionales unidos por una misma vocación.

En el año en que el Colegio de Abogados de Málaga conmemora sus dos siglos y medio de existencia, el homenaje quiso recordar que la verdadera historia de una institución se escribe a través de las historias personales de quienes forman parte de ella.

Un sentimiento que la decana resumió en las palabras con las que concluyó su intervención: «Gracias por los puntos luminosos que habéis puesto en nuestras vidas y por todos aquellos que, sin saberlo, habéis puesto en la vida de los demás. Sois el orgullo de la abogacía malagueña».