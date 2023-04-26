Elecciones Municipales

Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

Noelia Losada es la candidata a la alcaldía de Málaga por la formación Ciudadanos

Redacción

Málaga | 26.04.2023 09:36

Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga
Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga | Ciudadanos

La hasta ahora edil de Cultura y Deporte y del distrito de Teatinos, Noelia Losada, volverá a repetir como cabeza de lista por la formación naranja. Su segundo será Alejandro Carballo que durante esta legislatura ha sido asesor de la Concejalía Delegada de Cultura y Deporte.

Candidatos de Ciudadanos:

  • NOELIA LOSADA MORENO
  • ALEJANDRO CARBALLO GUTIERREZ
  • MARIA JESUS PALACIOS ALVAREZ
  • JOSE LUIS MUÑOZ LAGARES
  • CARMEN MORALES GARCIA
  • BENITO RAUL RUIZ MORENO
  • MARIA TERESA MOLINA PEÑA
  • ANGEL BATALLER OSORIO
  • MANUELA DORADO NAVARRO
  • FEDERICO RODRIGUEZ UBEDA
  • EVA MARIA DIAZ PUCHE
  • RAFAEL GONZALEZ DIAZ
  • MARIA DOLORES CAMPOS DOMINGUEZ
  • CARLOS MARTIN SANCHEZ
  • MANUEL CASTRO NOGALES
  • MARIA ELENA DIAZ PUCHE
  • CRISTOBAL CABALLERO JIMENEZ
  • AGUSTIN ANGEL VELLIDO GONZALEZ
  • DANIEL GALAN PEREZ
  • ANA MARIA TERRON MALDONADO
  • ALVARO GONZALEZ CUESTA
  • JOSE ANTONIO PEREZ ALIAS
  • SAMUEL PRIETO VEGA
  • MARIA ISABEL PERUJO GARCIA
  • MARIA CARMEN NARANJO SANCHEZ
  • FRANCISCO ESTEVEZ RAMOS
  • ANTONIO JESUS OLVERA PORCEL
  • JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MAROTO
  • INMACULADA CONCEPCION MATA NAVARRETE
  • PATRICIA CASAUCAO RODRIGUEZ
  • ANDRES RECHE GARCIA

Suplentes

  • FRANCISCO JAVIER GRANADO CASTILLO
  • JOSE CARLOS JIMENEZ SEGADO
  • ISABEL GUTIERREZ MONTES
  • MARIA DEL ROSARIO MORENO ROMERA
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