Esta es la lista con la que Ciudadanos concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga

La hasta ahora edil de Cultura y Deporte y del distrito de Teatinos, Noelia Losada, volverá a repetir como cabeza de lista por la formación naranja. Su segundo será Alejandro Carballo que durante esta legislatura ha sido asesor de la Concejalía Delegada de Cultura y Deporte.
Candidatos de Ciudadanos:
- NOELIA LOSADA MORENO
- ALEJANDRO CARBALLO GUTIERREZ
- MARIA JESUS PALACIOS ALVAREZ
- JOSE LUIS MUÑOZ LAGARES
- CARMEN MORALES GARCIA
- BENITO RAUL RUIZ MORENO
- MARIA TERESA MOLINA PEÑA
- ANGEL BATALLER OSORIO
- MANUELA DORADO NAVARRO
- FEDERICO RODRIGUEZ UBEDA
- EVA MARIA DIAZ PUCHE
- RAFAEL GONZALEZ DIAZ
- MARIA DOLORES CAMPOS DOMINGUEZ
- CARLOS MARTIN SANCHEZ
- MANUEL CASTRO NOGALES
- MARIA ELENA DIAZ PUCHE
- CRISTOBAL CABALLERO JIMENEZ
- AGUSTIN ANGEL VELLIDO GONZALEZ
- DANIEL GALAN PEREZ
- ANA MARIA TERRON MALDONADO
- ALVARO GONZALEZ CUESTA
- JOSE ANTONIO PEREZ ALIAS
- SAMUEL PRIETO VEGA
- MARIA ISABEL PERUJO GARCIA
- MARIA CARMEN NARANJO SANCHEZ
- FRANCISCO ESTEVEZ RAMOS
- ANTONIO JESUS OLVERA PORCEL
- JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MAROTO
- INMACULADA CONCEPCION MATA NAVARRETE
- PATRICIA CASAUCAO RODRIGUEZ
- ANDRES RECHE GARCIA
Suplentes
- FRANCISCO JAVIER GRANADO CASTILLO
- JOSE CARLOS JIMENEZ SEGADO
- ISABEL GUTIERREZ MONTES
- MARIA DEL ROSARIO MORENO ROMERA