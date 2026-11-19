La empresa malagueña Ly Company Aqualy desembarca en el mercado estadounidense, abriendo una oficina propia y desarrollando una red comercial y de negocio en Miami. La ciudad del Estado de Florida será el punto de partida para expandir su negocio al gigante norteamericano, comenzando por el mercado latino y diseñando un plan de distribución que prevé abordar otros estados en los siguientes ejercicios.

Bajo el paraguas de la nueva firma Ly Company USA, el holding liderado por el malagueño Curro Rodríguez pretende asentar las bases en el sector HORECA, donde se prevé un ejercicio 2027 que alcance el punto de equilibrio, para generar valor y aumento de plantilla a partir del siguiente año. Esta expansión en EEUU se inicia tras la consolidación en mercados como el de México, Puerto Rico o República Dominicana. Desde la planta ecosostenible en territorio dominicano, que supuso una inversión de más de 4,5 millones de dólares, se abastece a gran cantidad de puntos del Caribe y Centroamérica.

De Alhaurín de la Torre al escaparate de la música latina

Siempre encabezados con el producto estrella del agua premium envasada en cartón ecosostenible, su catálogo y líneas de negocio no dejan de crecer. Además del segmento HORECA, donde en esta misma semana han planificado encuentros con empresarios hoteleros y turísticos de Nevada y Florida para diseñar los canales de distribución, el objetivo del equipo de Curro Rodríguez es consolidar los formatos para catering, travel, hospitality y eventos.

Su novedoso envase, que ha roto fronteras y ha sido ejemplo de sostenibilidad en diferentes ámbitos empresariales y medioambientales, se fortalecerá también en el sector retail. Para ello, uno de los grandes objetivos de Ly Company USA será conocer más las necesidades del consumidor final en territorio estadounidense y fomentar sinergias con promotores de eventos sociales.

De hecho, aprovechando su ronda de reuniones a raíz de la apertura de oficina en Miami, Curro Rodríguez asistió como invitado especial a la 27.ª entrega anual de los Latin GRAMMY, que la Latin Recording Academy celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada, EE. UU.). Rodríguez estuvo presente en la gala y en la fiesta de los artistas, siendo el único empresario español en este gran evento de repercusión mundial.

El agua de Aqualy se envasa en la fábrica del grupo en Alhaurín de la Torre (Málaga). Desde allí ha llegado a más de 50 países y ha situado a la compañía en el puesto 74 del ranking FT1000 del Financial Times, que reúne a las empresas europeas de mayor crecimiento. Aqualy figura en el Top 3 de Food & Beverages del ranking y es la primera empresa española y andaluza en ese podio.

Ly Company Group – Aqualy factura más de 30 millones de euros anuales y está presente en más de 50 países.