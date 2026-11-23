BYD, líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, presenta la versión ‘Model Year 2027’ de su SUV familiar SEAL U DM-i. Esta nueva edición mejora áreas clave como prestaciones, potencia de carga y capacidad del maletero, al tiempo que añade nuevas tecnologías de gran utilidad para el día a día.

Lanzado al mercado en 2024, el SEAL U DM-i se ha consolidado como el vehículo híbrido enchufable más vendido de Europa y España en 2025. Ahora, se adelanta a 2027 con un equipamiento referente en su categoría y mayores prestaciones, además de una suspensión trasera modificada que le otorga mayor estabilidad y confort de marcha.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, ha señalado: “El SEAL U DM-i ha sido un rotundo éxito desde su lanzamiento. Los clientes europeos lo han acogido magníficamente gracias a su combinación de espacio, eficiencia, rendimiento y tecnología. La versión ‘Model Year 2027’ está lista para ofrecer aún más en aspectos fundamentales como la autonomía eléctrica, la tecnología a bordo y la practicidad. Este es otro gran ejemplo de cómo BYD nunca deja de innovar y de cómo nos centramos en transformar nuestro conocimiento de ingeniería en soluciones reales, llevando los avances del laboratorio a las calles para que estén al alcance de todos".

Por su parte, Germán Demaría, gerente de BYD Caetano ha indicado que “este modelo que ya parte de su posición de líder del mercado, ha sabido escuchar a sus clientes y mejorar aún más su nueva versión, lo que va a consolidarlo en esa posición de liderazgo”.

Más potencia, mejores prestaciones y hasta 1.030 km de autonomía

El eficiente sistema de propulsión híbrido enchufable del SEAL U DM-i recibe importantes mejoras en toda su gama para el ‘Model Year 2027’. Todas las versiones incorporan ahora un motor de gasolina de 1,5 litros turboalimentado de 130 CV (96 kW) en sustitución del anterior bloque atmosférico en las versiones de tracción delantera, lo que aporta ganancias notables en potencia y prestaciones, además de una mayor eficiencia en conducción a alta velocidad. Asimismo, la incorporación de una parrilla delantera activa en toda la gama garantiza una excelente autonomía combinada en condiciones reales.

El acabado Boost de acceso a la gama SEAL U DM-i combina el motor de gasolina con un motor eléctrico de 204 CV (150 kW) para entregar una potencia total conjunta de 238 CV (175 kW), lo que supone un incremento del 9% respecto a la versión anterior, suficiente para rebajar la aceleración de 0 a 100 km/h en más de medio segundo, fijándola en 8,1 segundos. La velocidad máxima aumenta hasta los 200 km/h, mientras que la ajustada eficiencia de su sistema híbrido enchufable DM-i asegura una autonomía eléctrica de 80 km gracias a su batería de 18,3 kWh, alcanzando una autonomía combinada con batería y depósito llenos de 980 km2.

La versión Comfort mantiene su batería de mayor capacidad, con 26,6 kWh, que le otorga ahora 130 km2 de autonomía en modo 100% eléctrico y reduce sus emisiones de CO₂ en solo 41 g/km. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos —medio segundo más rápido que antes—y se posiciona como el SEAL U DM-i con mayor autonomía combinada de la gama, alcanzando los 1.030 km2.

Por su parte, el acabado Design cuenta con un motor adicional de 204 CV (150 kW) en el eje trasero para ofrecer una potencia total máxima de 374 CV (275 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos. Además, ahora adopta la misma batería de 26,6 kWh que la versión Comfort, lo que se traduce en un incremento de su eficiencia y versatilidad en el día a día superior. La autonomía 100% eléctrica del Design aumenta un 62,8%, llegando a los 114 km2, mientras que su autonomía combinada alcanza los 914 km2.

Junto a estas mejoras en el sistema de propulsión, todas las versiones del SEAL U DM-i disponen ahora de carga rápida en corriente continua (CC) de hasta 55 kW. Este nivel de potencia, poco habitual en un híbrido enchufable, duplica con creces la especificación anterior y reduce a la mitad el tiempo de recarga del 30% al 80%, requiriendo solo 15 minutos en el acabado Boost y 20 minutos en los acabados Comfort y Design. De este modo, los clientes del SEAL U DM-i pueden maximizar el uso eléctrico de su vehículo en viajes de larga distancia de forma rápida y sencilla.

Mejoras en el chasis y la dirección que complementan su diseño exterior

Desde su lanzamiento, el sofisticado diseño del SEAL U DM-i ha sido uno de sus mayores atractivos para miles de clientes, por lo que las líneas exteriores se mantienen sin cambios para el ‘Model Year 2027’. No obstante, se renueva la paleta de colores exteriores con las incorporaciones de los tonos Burgundy Red y Graphite Blue, que se suman a los ya conocidos Polar White, Time Grey, Obsidian Black y Boundless Cloud. Además, todas las versiones equipan de serie llantas de aleación de 19 pulgadas, que en la versión Design se distinguen por un acabado más oscuro.

Aunque la carrocería no cambia, bajo ella se han introducido importantes modificaciones en el chasis y la dirección. La suspensión trasera pasa de una configuración de tres brazos a un esquema multibrazo de cuatro brazos, lo que mejora el control del balanceo de la carrocería y aporta mayor aplomo en curva y un confort superior en autopista.

La dirección también se ha renovado, pasando de una dirección asistida eléctrica montada en la columna a un sistema de doble piñón. Esto proporciona una mayor precisión y un tacto más natural que, junto con los ajustes en la suspensión, aumentan la eficacia del SEAL U DM-i ‘Model Year 2027’ en todo tipo de carreteras.

En materia de seguridad, el SEAL U DM-i refuerza su dotación gracias a la incorporación a su paquete de ayudas a la conducción de dos sensores de aparcamiento delanteros adicionales, un sistema adaptativo de monitorización de la presión de los neumáticos y una función integrada de asistencia en caso de reventón a alta velocidad.

Más confort, más espacio de maletero y tecnologías aún más útiles

El habitáculo del SEAL U DM-i conserva su espacioso y confortable diseño interior, reforzado en el ‘Model Year 2027’ con importantes mejoras tecnológicas. Los asientos delanteros ganan en confort y sujeción en todas las versiones gracias al ajuste lumbar con cuatro posiciones de reglaje y a la regulación eléctrica de seis posiciones. Asimismo, en los acabados Comfort y Design, los asientos traseros laterales incorporan ahora calefacción.

La gama ofrece dos tamaños de pantalla para el sistema de infoentretenimiento según el acabado: el Boost cuenta con una pantalla central de 12,8” (32,5 cm), mientras que Comfort y Design disponen de una de 15,6” (39,6 cm). En ambos casos, el sistema dispone del software más reciente de BYD e integra Google Built-in1, lo que incluye Google Maps, Google Assistant y acceso a Google Play Store para descargar decenas de aplicaciones.

La alta calidad de acabados se mantiene en el interior, que estrena la opción de tapicería en azul y gris con costuras en gris, sumándose a las ya disponibles en negro con costuras rojas y negro/marrón.

Los ingenieros de BYD han logrado aumentar la capacidad del maletero sin afectar al espacio ni al confort de las plazas traseras. Gracias a unos paneles laterales rediseñados y a un suelo ligeramente más bajo, el maletero es más ancho y profundo, alcanzando una capacidad de 530 litros en los acabados Boost y Comfort, y de 510 litros en la versión Design. Esto hace que el SEAL U DM-i sea aún más práctico para el uso familiar diario y para grandes viajes.

El SEAL U DM-i destaca por su completo equipamiento de serie, algo que se mantiene en el ‘Model Year 2027’. Además del sistema de infoentretenimiento, el acabado Boost incluye un equipo de sonido con nueve altavoces, tapicería de cuero vegano, asientos delanteros y volante calefactados, doble cargador inalámbrico para smartphones de 15W, cuatro puertos USB Tipo C, tecnología de carga bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) e iluminación ambiental.

Los acabados Comfort y Design añaden la pantalla central de mayor tamaño, ventilación en los asientos delanteros, calefacción en los asientos traseros laterales, iluminación ambiental multicolor, equipo de sonido de alta fidelidad Infinity con 10 altavoces y Head-Up Display. Por su parte, la versión Design incluye dos modos de conducción adicionales —Sand (Arena) y Muddy (Barro)— específicos para su sistema de tracción total.

El SEAL U 100% eléctrico se beneficia de mejoras en su interior y equipamiento

El BYD SEAL U 100% eléctrico mantiene sus especificaciones técnicas en el ‘Model Year 2027’ e incorpora importantes novedades en el habitáculo. Su sistema de infoentretenimiento, con pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm) en el acabado Comfort o de 15,6” (39,6 cm) en el Design, incorpora ahora Google Built-in1, con Google Maps, Google Assistant y acceso directo a Google Play Store.

Entre sus mejoras también destacan la optimización del sistema de sonido en el acabado Comfort y los asientos traseros laterales calefactados de serie en ambas versiones. El sensor de lluvia automático pasa a estar incluido de serie en toda la gama, al igual que el doble cargador inalámbrico de 15W para smartphones en la consola central.

Las versiones Comfort y Design ofrecen distintas capacidades en sus baterías, autonomías y potencia de carga. La versión Comfort equipa una batería de 71,8 kWh con una autonomía combinada de 420 km2 (WLTP), cuya carga rápida de 115 kW en CC permite pasar del 30% al 80% en 27 minutos. Por su parte, el acabado Design cuenta con una batería de 87 kWh que eleva su autonomía hasta los 500 km2 (WLTP). Gracias a su potencia de carga en CC de 140 kW, completa la recarga del 30% al 80% en 28 minutos.

Ambos acabados ofrecen un completo equipamiento de serie. Además del sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,8” (32,5 cm), el acabado Comfort incluye asientos delanteros calefactados y ventilados, volante calefactado, climatizador bizona, instrumentación digital de 12,3” (31,24 cm), cuatro puertos USB, luces de cortesía en los retrovisores exteriores y techo solar panorámico. El acabado Design añade iluminación ambiental interactiva multicolor, equipo de sonido Infinity, Head-Up Display y la pantalla táctil de 15,6” (39,6 cm).

La paleta de colores del SEAL U ‘Model Year 2027’ comprende los tonos Polar White, Time Grey, Boundless Cloud y Obsidian Black, mientras que el interior puede configurarse con tapicería negra con costuras verdes o azul/gris con costuras naranjas. Las llantas de aleación de 19” presentan un diseño único de serie para ambas versiones.