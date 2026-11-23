El Colegio de Abogados de Málaga ha rendido este viernes un emotivo homenaje a D. Alberto Peláez Domínguez, un referente de la abogacía malagueña que destacó tanto por su brillante trayectoria como por su generosidad al compartir conocimientos y acompañar a generaciones de jóvenes letrados en sus primeros pasos profesionales.

La jornada comenzó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada del edificio de Muelle Heredia, 14, donde ejerció la abogacía. Posteriormente, el homenaje continuó en la sede colegial del Paseo de la Farola, en un acto de recuerdo a su legado profesional y humano.

Placa Conmemorativa Alberto Peláez Domínguez | Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

Un reconocimiento único y un recuerdo personal

La decana, Flor Carrasco, abrió el acto mostrando el cuadro que reconoce a Alberto Peláez como colegiado de honor, una distinción que ningún otro abogado ha recibido en los 250 años de historia de la Corporación. «Este es el único cuadro institucional que conservo en mi despacho. Y he querido que sea precisamente este el que me acompañe cada día. Porque hay personas cuyo ejemplo merece estar siempre presente», expresó.

Carrasco leyó también una carta de adhesión del magistrado del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo, quien recordó la capacidad profesional y el compromiso con la legalidad y la libertad del homenajeado, al que calificó como «un espejo en el que todos deberíamos mirarnos para seguir su ejemplo».

Para mostrar su dimensión más humana, la decana compartió uno de los recuerdos que le había transmitido Virginia, hija del homenajeado: la historia de una joven marroquí a la que la familia Peláez acogió en su hogar cuando se había quedado sola en Málaga. Una anécdota que ilustra la preocupación de Alberto por las personas mucho más allá de los asuntos que defendía en los tribunales.

Los recuerdos de quienes lo conocieron

En uno de los momentos más emotivos del acto, intervinieron cuatro abogados que compartieron vivencias en el despacho de Alberto Peláez: Pedro Megías González, M.ª Dolores Alonso Valea, José Manuel Márquez Claros y Miguel Ángel Peláez González, este último sobrino del homenajeado. Sus semblanzas permitieron reconstruir, desde experiencias personales, la figura de un maestro que enseñaba el Derecho a través del ejemplo, el consejo y la confianza.

Las intervenciones concluyeron con las palabras de su hijo, también abogado, Alberto Peláez. Estuvieron presentes sus otros cuatro hijos, así como familiares, nietos y bisnietos, en una ceremonia en la que se entrelazaron el recuerdo familiar y el reconocimiento de la profesión.

Una huella que permanece

Durante años, Alberto Peláez abrió las puertas de su despacho a numerosos jóvenes abogados, haciendo de aquel espacio una Academia de formación profesional y humana. El Colegio ha querido reconocer así una trayectoria marcada por el conocimiento compartido, el compromiso con la profesión y la atención a las personas.

La placa de Muelle Heredia deja constancia de un lugar ligado a la historia de la abogacía malagueña; el testimonio de quienes lo conocieron mantiene viva la huella de Alberto Peláez en las generaciones posteriores.