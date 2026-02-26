La villa romana del Thyssen podrá visitarse a partir del 3 de marzo

El pasado día 10 de febrero, el Museo Thyssen puso a la venta las entradas para visitar el yacimiento arqueológico ubicado debajo del edificio del Palacio de Villalón, sede de la pinacoteca.

Después de no pocos años de trabajo para su recuperación, por fin se puede visitar una huella del pasado romano en la ciudad con una villa datada en el siglo I, junto a la que hay una factoría de salazones y una valiosa fuente que mantiene restos de pintura mural.

A partir del próximo martes 3 de marzo, las visitas a este conjunto histórico incluirán en el precio de la entrada de 15 euros, la visita a la pinacoteca.